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Xử phạt 3 tỷ đồng bà chủ Facebook bán kim cương, túi hàng hiệu, che giấu gần 835 tỷ đồng doanh thu

| | Doanh nghiệp

Chiều 2/7, Toà án Nhân dân khu vực 2 TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) mức tiền 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường tại toà.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường tại toà.

Cùng tội danh, hai bị cáo cung cấp hàng cho bị cáo Hường là Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) bị phạt 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú tại Hà Nội) bị phạt 150 triệu đồng.

Xử phạt 3 tỷ đồng bà chủ Facebook bán kim cương, túi hàng hiệu, che giấu gần 835 tỷ đồng doanh thu- Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên toà.

HĐXX nhận định, hành vi che giấu gần 835 tỷ đồng doanh thu của bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Theo HĐXX, các bị cáo đều có đầy đủ năng lực hành vi, có điều kiện để thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế nhưng đã không thực hiện nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Xử phạt 3 tỷ đồng bà chủ Facebook bán kim cương, túi hàng hiệu, che giấu gần 835 tỷ đồng doanh thu- Ảnh 3.

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Hường, Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội, phát sinh doanh thu lớn nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối với Nguyễn Thị Thu Hường, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, bị cáo bị cáo buộc không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng, gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 4,1 tỷ đồng thuế TNCN.

Theo dữ liệu bán hàng thu thập từ máy tính của Hường, doanh thu giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025 được xác định là gần 835 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, Ngô Quốc Phú không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế GTGT và thuế TNCN, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 433 triệu đồng, gồm hơn 288 triệu đồng thuế GTGT và hơn 144 triệu đồng thuế TNCN.

Trong cùng thời gian, Tô Lan Phương bị cáo buộc không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp thuế GTGT và thuế TNCN, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 157 triệu đồng, gồm hơn 105 triệu đồng thuế GTGT và hơn 52 triệu đồng thuế TNCN.

Đối với chồng của Nguyễn Thị Thu Hường và các nhân viên làm việc tại cửa hàng, cơ quan điều tra xác định họ chỉ thực hiện các công việc như đóng gói, vận chuyển, tư vấn, hỗ trợ bán hàng theo sự phân công của Hường; không tham gia quản lý hoạt động kinh doanh, kê khai doanh thu hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với những người này.

Theo Phùng Anh (VTV Online)

vtv.vn

Từ Khóa:
kim cương

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