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VPBankS rời ghế cổ đông lớn Kinh Bắc

| | Doanh nghiệp

VPBankS rời ghế cổ đông lớn Kinh Bắc

Sau khi bán ra 11,4 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 29/6, VPBankS không còn là cổ đông lớn tại Kinh Bắc.

Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) vừa báo cáo việc không còn là cổ đông lớn tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC, sàn HoSE).

Theo đó, VPBankS đã bán ra 11,4 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 29/6/2026, qua đó giảm sở hữu từ gần 56,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,98%) xuống còn 44,99 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,77%).

Đóng cửa phiên 29/6, cổ phiếu KBC dừng ở mức 29.950 đồng/cổ phiếu. Tạm tính đây là giá thực hiện giao dịch, VPBankS có thể thu về hơn 340 tỷ đồng từ thương vụ này.

VPBankS mới ngồi ghế cổ đông lớn tại Kinh Bắc sau khi mua vào 1,15 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 13/4/2026, qua đó nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,922%) lên 47,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,044%).

VPBankS rời ghế cổ đông lớn Kinh Bắc- Ảnh 1.

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo mới đây đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc) trong thời gian từ 30/6 tới 29/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn.

Giao dịch nhằm mục đích đầu tư tài chính. Nếu mua thành công, tổ chức này sẽ tăng sở hữu từ 39,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,16%) lên mức 49,2 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 5,22%).

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo (Vinatex - Tân Tạo) là pháp nhân có liên quan đến lãnh đạo KBC. Trong đó, Chủ tịch Kinh Bắc Đặng Thành Tâm giữ chức Tổng giám đốc tại Vinatex - Tân Tạo, con gái ông Đặng Thành Tâm là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện là Thành viên HĐQT KBC cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinatex - Tân Tạo.

Cá nhân ông Đặng Thành Tâm trực tiếp sở hữu 52,11 triệu cổ phiếu, chiếm 5,5% vốn Kinh Bắc. Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sở hữu 13,33 triệu cổ phiếu, chiếm 1,46% vốn KBC.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI vừa qua báo cáo nhận chuyển nhượng thêm 3,46 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 16/6, qua đó tăng sở hữu từ 4,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,46%) lên mức gần 7,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,83%).

Sau giao dịch, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI cùng những người liên quan sở hữu tổng cộng gần 58 triệu cổ phiếu KBC, chiếm 6,14% vốn Kinh Bắc.


Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
kbc, kinh bắc

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