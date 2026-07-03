Năm thứ hai GELEX công bố báo cáo IFRS theo chuẩn quốc tế

Ngày 2/7/2026, Tập đoàn GELEX công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Bảng so sánh tóm tắt khác biệt báo cáo IFRS và VAS của GELEX (Đơn vị tính: tỷ VND)

So với Báo cáo tài chính năm 2025 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), báo cáo IFRS phản ánh nhiều thay đổi đáng chú ý.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 3.143 tỷ đồng, cao hơn 187 tỷ đồng so với VAS; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng thêm 555 tỷ đồng, lên 2.033 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 2.481 tỷ đồng lên 76.074 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 4.262 tỷ đồng lên 34.436 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả giảm 1.781 tỷ đồng.

EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) theo IFRS giảm từ 1.638 đồng/cổ phiếu xuống 1.554 đồng/cổ phiếu không xuất phát từ việc lợi nhuận suy giảm. Nguyên nhân chủ yếu là tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính IFRS, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền dùng để tính EPS phải được điều chỉnh hồi tố cho các kỳ trình bày, làm số lượng cổ phiếu dùng để tính EPS tăng từ khoảng 902 triệu cổ phiếu lên hơn 1,3 tỷ cổ phiếu. Do đó, EPS theo IFRS giảm về mặt số học; mức giảm này không phản ánh sự suy giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Theo GELEX, những khác biệt này chủ yếu đến từ sự khác nhau trong nguyên tắc ghi nhận và đo lường giữa IFRS và VAS. Nếu VAS chủ yếu ghi nhận theo giá gốc và hình thức pháp lý của giao dịch, IFRS yêu cầu doanh nghiệp đánh giá nhiều khoản mục theo giá trị hợp lý, dòng tiền tương lai và bản chất kinh tế của giao dịch.

Nhờ đó, báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ hơn giá trị tài sản, hiệu quả sử dụng vốn cũng như các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế.

Theo ông Bùi Đăng Khoa, Giám đốc Tài chính Tập đoàn GELEX, thay đổi lớn nhất sau quá trình áp dụng IFRS không nằm ở việc lập thêm một bộ báo cáo tài chính mà ở cách doanh nghiệp quản trị dữ liệu và nhìn nhận các giao dịch kinh tế.

"IFRS yêu cầu doanh nghiệp tiếp cận giao dịch theo nguyên tắc ‘substance over form’ – phản ánh bản chất kinh tế thay vì chỉ dựa trên hình thức pháp lý. Điều đó đòi hỏi dữ liệu phải đầy đủ, nhất quán và có khả năng kiểm chứng trên toàn hệ thống", ông Khoa cho biết.

Theo ông, quá trình triển khai IFRS cũng thúc đẩy việc chuẩn hóa dữ liệu tại các công ty thành viên khi toàn hệ thống phải áp dụng cùng nguyên tắc ghi nhận, đo lường và trình bày thông tin. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng báo cáo tài chính mà còn tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị và ra quyết định.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về định giá theo giá trị hợp lý, đánh giá khả năng tạo dòng tiền và suy giảm tài sản giúp doanh nghiệp nhận diện sớm những lĩnh vực hoạt động chưa hiệu quả để xem xét tái cơ cấu, tối ưu phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Không chỉ mang lại giá trị trong quản trị nội bộ, IFRS còn góp phần nâng cao khả năng kết nối của doanh nghiệp với thị trường vốn. Theo đại diện GELEX, việc sở hữu bộ báo cáo tài chính IFRS được kiểm toán giúp quá trình làm việc với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, tổ chức xếp hạng tín nhiệm và các đối tác M&A thuận lợi hơn nhờ sử dụng hệ thống chuẩn mực quen thuộc với cộng đồng đầu tư quốc tế.

"Trong quá trình làm việc với các tổ chức đánh giá tín nhiệm như VIS Rating, việc trình bày thông tin theo IFRS giúp nâng cao tính so sánh và độ tin cậy của dữ liệu, từ đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho quá trình đánh giá và phân tích", ông Khoa chia sẻ.

Trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch, quản trị và tiếp cận nguồn vốn ngày càng cao, IFRS không chỉ là một chuẩn mực kế toán mà đang trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng hiệu quả quản trị và củng cố năng lực cạnh tranh trong dài hạn.