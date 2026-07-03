AgriS (SBT) củng cố nền tảng quản trị, tăng tốc cho giai đoạn tăng trưởng mới

Theo tài liệu công bố, AgriS sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua 08 tờ trình tập trung vào bốn nhóm nội dung chính, gồm: (i) hoàn thiện khung quản trị công ty thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản trị; (ii) kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị; (iii) cập nhật ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển; và (iv) thông qua phương án chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đây.

Các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị được xây dựng trên cơ sở cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, đồng thời tiệm cận các thông lệ quản trị công ty tốt theo OECD 2023 và VNCG Code 2026. Những điều chỉnh này góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của AgriS trong giai đoạn mới.

AgriS tiên phong áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến về quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và minh bạch doanh nghiệp

Công ty cũng trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi phát hành năm 2019. Việc chuyển đổi được thực hiện theo đúng Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và các cam kết với Nhà đầu tư tại thời điểm phát hành. Theo đó, 21.611.333 cổ phần ưu đãi sẽ được chuyển đổi thành 34.578.132 cổ phần phổ thông. Sau khi hoàn tất chuyển đổi, vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ 9.280 tỷ đồng lên 9.410 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được thực hiện từ giá trị cổ phần ưu đãi và thặng dư vốn cổ phần.

Công ty cũng trình cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 06 thành viên nhằm tăng cường nguồn lực cho HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc và đáp ứng yêu cầu quản trị trong bối cảnh AgriS tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động theo chiến lược phát triển đến năm 2030.

Động lực tăng trưởng mới từ chuỗi giá trị các cây trồng chiến lược

ĐHĐCĐ bất thường cũng diễn ra trong thời điểm AgriS vừa khép lại niên độ 2025-2026 (kết thúc ngày 30/06/2026) và chính thức bước vào niên độ 2026-2027 với nhiều động lực tăng trưởng mới.

Theo chia sẻ của Ban lãnh đạo, Công ty đang đẩy mạnh mở rộng danh mục cây trồng chiến lược mới gồm gạo, chuối và dừa bên cạnh cây mía nhằm từng bước xây dựng nền tảng nguyên liệu đa dạng phục vụ chuỗi giá trị thực FBMC (Food – Beverage – Milk – Confectionery/ Thực phẩm – Đồ uống – Sữa – Bánh kẹo).

Trong niên độ vừa qua, mảng kinh doanh gạo đã tiếp tục ghi nhận những bước tiến rõ nét cả về quy mô lẫn hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Trong Quý 3, mảng gạo lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đóng góp 12,3% tổng doanh thu Công ty. Đối với chuối và dứa, AgriS xác định đây là các ngành hàng chiến lược trong giai đoạn 2025–2030 với mục tiêu mở rộng diện tích canh tác tối thiểu gấp 5 lần trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao. Công ty đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ giống, canh tác, chế biến đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Mảng kinh doanh dừa, với mảnh ghép chiến lược là Betrimex cũng đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái FBMC của AgriS. Betrimex hiện là doanh nghiệp hàng đầu ngành dừa Việt Nam với thị phần ~27%. Năm 2025, Công ty đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.902 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 160 triệu USD. Sản phẩm của Betrimex đang hiện diện tại 80 quốc gia với mạng lưới hơn 120 đối tác chiến lược toàn cầu, bao gồm các thị trường tiêu chuẩn cao như châu Âu và Mỹ. Trên nền tảng tăng trưởng hữu cơ kết hợp với các cơ hội hợp tác và M&A chiến lược, Betrimex đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030.

Betrimex liên tục củng cố năng lực cạnh tranh quốc tế, tăng cường sự hiện diện với các dòng sản phẩm chủ lực từ dừa tại các thị trường có tiêu chuẩn cao

Betrimex tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu và năng lực sản xuất, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển chuỗi giá trị dừa của AgriS.

Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ, AgriS tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền tảng quản trị minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Việc kiện toàn nền tảng quản trị cùng với việc mở rộng các chuỗi giá trị nông nghiệp chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để AgriS bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị dài hạn cho Cổ đông.