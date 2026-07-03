CEO Group góp vốn thành lập 2 công ty con trong lĩnh vực giáo dục

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group, MCK: CEO, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con.

Cụ thể, CEO Group quyết định thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Sao Khuê, có vốn điều lệ ở mức 110 tỷ đồng. Trong đó, CEO Group sẽ góp vốn bằng tài sản với tỷ lệ 98,52%, còn lại 1,48% vốn do 2 cổ đông cá nhân góp vốn.

Đồng thời, doanh nghiệp còn thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục Mầm Xanh Việt Nam, vốn điều lệ 65 tỷ đồng với 3 cổ đông gồm CEO nắm Group 98,67% vốn, còn 1,33% được chia đều cho 2 cá nhân.

CEO Group cho biết mục đích thành lập 2 doanh nghiệp nêu trên nhằm phục vụ công tác khai thác và vận hành Trường Mầm non tại Khu đô thị Sunny Garden City, xã Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Ảnh minh họa

Cả hai doanh nghiệp đều có trụ sở chính đặt tại Ô đất CC-3, Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai, thôn Sài Sơn, xã Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Trước đó, ngày 18/10/2024, UBND huyện Quốc Oai (cũ) đã cho phép thành lập trường Tiểu học và trường Mầm non tư thục CEO do CEO Group làm chủ đầu tư.

Đến tháng 2/2025, doanh nghiệp chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động trường Mầm non và Tiểu học tại Khu đô thị Sunny Garden City.

Sunny Garden City có quy mô 24,4ha, gồm 330 ô biệt thự cao cấp (dạng biệt thự vườn và biệt thự song lập) có diện tích từ 180m2 đến 530m2; 500 căn hộ chung cư có diện tích từ 90m2 đến 156m2; quy mô dân số 2.666 người.

Trong một diễn biến khác, mới đây CEO Group đã có văn bản thông báo về thay đổi nhân sự gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, CEO Group miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông Cao Văn Kiên kể từ ngày 26/6/2026.

Ở chiều ngược lại, ông Cao Văn Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của CEO Group cũng kể từ ngày 26/6/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Đồng thời, CEO Group cũng quyết định bổ nhiệm ông Trần Trung Kết đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 26/6/2026.

Được biết, ông Trần Trung Kết sinh năm 1983, trình độ chuyên môn là Kỹ sư hạ tầng đô thị, gia nhập CEO Group kể từ năm 2007. Hiện ông Kết còn đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (CEO Phú Quốc) và Công ty CP Phát triển Nhà và Đô thị Phú Quốc (CEO Đảo Ngọc).



