Khởi tố thêm 14 bị can liên quan vụ sữa giả HIUP

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin về kết quả giai đoạn 2 điều tra vụ án liên quan đến Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả.

Đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, sau khi kết thúc giai đoạn 1 đã tách vụ án để điều tra giai đoạn 2 và khởi tố 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Sản phẩm sữa giả HIUP một sản phẩm của Công ty Z Holding.

Cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi của 12/26 người là trưởng, phó nhóm bán hàng cho Z Holding. Các đối tượng đã dùng hai sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế. Bên cạnh đó, nhóm phụ trách mua hàng của Z Holding cũng có vi phạm về kế toán.

Trong giai đoạn từ tháng 3/2022 - 2/2025, các bị can bị cáo buộc đã giúp sức cho nhóm cầm đầu Z Holding gây thiệt hại về thuế 1.435 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa, kê biên hơn 7.500 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1 vụ án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) tổng mức án 30 năm tù cho 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Cùng 3 tội danh, hai bị cáo La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị phạt 26 năm tù; Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị phạt 28 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hoàng Quang Thịnh cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (những người trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống) đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, 3 bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan tố tụng cho rằng, các sản phẩm hàng giả do nhóm này sản xuất chủ yếu là thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng, trong đó nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani.

Theo thống kê, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng.

Ba bị cáo Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.