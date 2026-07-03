Ngoài Samsung, Thái Nguyên sắp có thêm khu công nghệ số gần 200 ha, vốn hơn 3.500 tỷ đồng, hướng tới AI và bán dẫn

Sáng 2/7, dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được khởi công tại tỉnh Thái Nguyên.

Dự án có quy mô gần 200 ha, tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, nằm tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy. Khu vực này nằm ở cửa ngõ kết nối vùng Thủ đô Hà Nội với các trung tâm công nghiệp, công nghệ lớn phía Bắc, cách cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khoảng 5 km, liền kề Vành đai 5 vùng Thủ đô và cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 45 km.

Phối cảnh khu công nghệ số tập trung Yên Bình.

Xung quanh dự án là nhiều khu công nghiệp lớn như Điềm Thụy, Sông Công 2 và tổ hợp nhà máy Samsung Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên thu hút hơn 8 tỷ USD vốn FDI, chiếm khoảng 42% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Trong đó, tỉnh có 15 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 5,8 tỷ USD. Đến nay, Thái Nguyên có 37 khu công nghiệp và một khu công nghệ số tập trung.

Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được định hướng phát triển thành một tổ hợp công nghệ - đô thị, không chỉ phục vụ sản xuất công nghệ mà còn tích hợp nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ, thương mại và lưu trú chuyên gia.

Dự án tập trung vào 5 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn gồm đồ họa số; phần mềm và trí tuệ nhân tạo; tự động hóa công nghiệp và robot; thiết bị bay không người lái; thiết bị IoT và bán dẫn. Ngoài ra, dự án cũng được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ quý IV/2025 đến quý III/2028. Chủ đầu tư cho biết hiện dự án đã hoàn tất khảo sát địa hình, địa chất, được cấp giấy phép môi trường, hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt thiết kế thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng.

Từ quý IV/2026 đến quý II/2028, dự án dự kiến hoàn thành hạ tầng cơ bản và chính thức đi vào hoạt động từ quý III/2028.

Khi vận hành, khu công nghệ số Yên Bình đặt mục tiêu thu hút trên 100 doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước. Trong 5-7 năm đầu, dự án kỳ vọng thu hút 3-4 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, tạo khoảng 20.000 việc làm chất lượng cao và đóng góp khoảng 5-10% vào GRDP địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng với Thái Nguyên, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cũng như tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc hình thành các khu công nghệ số tập trung, khu công nghệ cao và trung tâm đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng, Thái Nguyên có nhiều lợi thế để phát triển công nghệ thông tin và công nghệ số nhờ vị trí trong quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội, hệ thống giao thông ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư cải thiện và nguồn nhân lực từ hệ thống trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Ông cũng đề nghị tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội để dự án phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho biết tỉnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai thành công.