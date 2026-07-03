Những doanh nghiệp cùng hệ giá trị bắt tay kiến tạo tương lai xanh

Đó cũng là triết lý mà Tập đoàn Đạt Phương theo đuổi khi khởi xướng chiến dịch "1 TỶ XANH" với khẩu hiệu "Một cây xanh, một cam kết" trong năm 2026. Không chỉ hướng đến việc trồng thêm những mảng xanh hay triển khai các hoạt động bảo tồn thiên nhiên tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Đạt Phương mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối để ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay hành động vì phát triển bền vững. Trên hành trình ấy, Green SM trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên đồng hành cùng Đạt Phương, mang theo hệ sinh thái di chuyển thuần điện để đưa những cam kết về phát triển bền vững đến gần hơn với cộng đồng.

Chiến dịch "1 tỷ xanh" với thông điệp "Một cây xanh, một cam kết". Ảnh: Đạt Phương.

Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, hai doanh nghiệp lại gặp nhau ở một điểm chung: cùng lựa chọn phát triển bền vững là chiến lược dài hạn và cùng tin rằng những thay đổi tích cực cần được bắt đầu từ những hành động cụ thể.. Green SM đang từng bước đưa giao thông xanh trở thành lựa chọn hằng ngày của hàng triệu người dân thông qua hệ sinh thái di chuyển thuần điện. Với Green SM, mỗi chuyến đi không chỉ kết nối điểm đến mà còn góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường. Trong khi đó, Đạt Phương đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững trên cả năm lĩnh vực kinh doanh: xây dựng hạ tầng, năng lượng tái tạo, thủy điện, sản xuất kính siêu trắng phục vụ ngành năng lượng sạch và phát triển bất động sản sinh thái gắn với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Chính sự đồng điệu về tầm nhìn đã mở ra sự hợp tác đầu tiên giữa hai thương hiệu trong khuôn khổ chiến dịch "1 TỶ XANH".. Thông qua sự hợp tác này, Green SM mang đến cho khách hàng cơ hội trực tiếp trải nghiệm phương thức di chuyển thuần điện như một phần của hành trình sống xanh. Những mã ưu đãi không chỉ gia tăng quyền lợi mà còn khuyến khích nhiều người lựa chọn giao thông xanh trong đời sống mỗi ngày. Đây không đơn thuần là một chương trình gia tăng quyền lợi dành cho khách hàng, mà còn là cách hai doanh nghiệp cùng lựa chọn sử dụng chính những sản phẩm, dịch vụ xanh của mình để lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.

Với Green SM, mỗi chuyến xe điện không chỉ là một hành trình di chuyển xanh mà còn là một điểm chạm để những giá trị về tiêu dùng có trách nhiệm và phát triển bền vững hiện diện trong cuộc sống thường nhật. Thông qua hàng chục triệu hành trình được thực hiện mỗi tháng, Green SM góp phần đưa thông điệp của chiến dịch đến với cộng đồng bằng những trải nghiệm thực tế thay vì những lời kêu gọi đơn thuần.

Giá trị của sự hợp tác vì thế không nằm ở quy mô của một chương trình ưu đãi, mà ở ý nghĩa của sự cộng hưởng giữa hai doanh nghiệp cùng chung hệ giá trị. Đó cũng là cách Đạt Phương mong muốn xây dựng "1 TỶ XANH", không phải đơn thuần là một chiến dịch do một doanh nghiệp thực hiện mà là một nền tảng kết nối, nơi mỗi doanh nghiệp đều có thể đóng góp thế mạnh riêng để cùng tạo nên những tác động tích cực lớn hơn cho môi trường và xã hội.

Đạt Phương mong muốn "1 tỷ xanh" tạo nên những tác động tích cực lớn. Ảnh: Đạt Phương

Green SM là doanh nghiệp đầu tiên đồng hành trên hành trình ấy, nhưng chắc chắn sẽ không phải là doanh nghiệp cuối cùng. Trong thời gian tới, Đạt Phương kỳ vọng sẽ tiếp tục kết nối thêm nhiều doanh nghiệp, tổ chức và đối tác cùng chung khát vọng phát triển bền vững trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, du lịch, giáo dục, năng lượng và nhiều ngành nghề khác, để từng bước mở rộng hệ sinh thái hành động vì một Việt Nam xanh hơn.

Đó cũng là cách mà Tập đoàn Đạt Phương định nghĩa vai trò của mình để không chỉ là doanh nghiệp phát triển những công trình hạ tầng hay các khu đô thị sinh thái xanh, cũng không chỉ là doanh nghiệp cam kết thực hiện các hoạt động ESG mà là doanh nghiệp khởi xướng, kết nối và kiến tạo một hệ sinh thái hành động vì phát triển bền vững.

Trong hệ sinh thái ấy, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo cơ chế và chính sách; doanh nghiệp tiên phong bằng nguồn lực, công nghệ và những sáng kiến đổi mới; cộng đồng là trung tâm của mọi thay đổi, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên những giá trị lớn cho xã hội. Đó cũng chính là mô hình hợp tác mà Đạt Phương đang từng bước hiện thực hóa thông qua chiến dịch "1 TỶ XANH".

Kiến tạo một tương lai xanh đòi hỏi sự gắn kết và hành động chung của cả hệ sinh thái. Ảnh: Đạt Phương.

Một doanh nghiệp có thể khởi xướng một ý tưởng, có thể tạo ra một sáng kiến nhưng không thể kiến tạo cả một tương lai xanh dù doanh nghiệp đó lớn đến đâu. Nhưng khi nhiều doanh nghiệp cùng chung tầm nhìn, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng hành động, những sáng kiến ấy sẽ đủ sức tạo nên sự thay đổi cho cả cộng đồng. Đó cũng là khát vọng mà Đạt Phương đang theo đuổi với niềm tin rằng giá trị lớn nhất của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng những công trình được xây dựng hay những dự án được phát triển, mà còn bằng khả năng tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội và truyền cảm hứng để nhiều người cùng hành động.

Nếu mỗi doanh nghiệp đều có thể đóng góp một sáng kiến xanh, mỗi tổ chức đều có thể tạo thêm một cam kết và mỗi người dân đều sẵn sàng thực hiện một hành động nhỏ vì môi trường, thì những nỗ lực riêng lẻ hôm nay sẽ hợp thành sức mạnh của cả cộng đồng trong tương lai. Đó chính là ý nghĩa của "1 TỶ XANH". Không chỉ là một chiến dịch vì môi trường mà chính là một lời mời đồng hành, một nền tảng kết nối, nơi Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay kiến tạo những giá trị lâu dài cho đất nước và cho các thế hệ mai sau.