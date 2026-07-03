Tổng giám đốc Lê Quốc Bình: CII không tham gia, không ứng cử HĐQT PC1

Trong vòng chưa đầy một tháng, nhóm cổ đông liên quan Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã chi hơn 270 tỷ đồng để nâng sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 từ dưới 5% lên gần 9% vốn điều lệ. Giao dịch diễn ra ngay sau khi PC1 rơi vào khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng nhất trong lịch sử niêm yết: bảy lãnh đạo cấp cao, bao gồm Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn, bị khởi tố với cáo buộc tham ô tài sản và vi phạm quy định kế toán.

Trong tháng 7 này, PC1 sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại thành viên HĐQT khi công ty chỉ còn duy nhất một thành viên là ông Phan Ngọc Hiếu.

Việc liên tục mua vào và trở thành cổ đông lớn khiến nhiều người cho rằng CII có thể sẽ đề cử “người của mình” vào HĐQT PC1.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII cho biết công ty sẽ không tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, cũng không đề cử thành viên vào HĐQT. Ông Bình bổ sung, CII có thể sẽ tham gia nếu tỷ lệ tham dự của PC1 không đủ 51% để tiến hành cuộc họp, nhưng sẽ bỏ phiếu trắng cho mọi vấn đề tại đại hội.

“Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là đầu tư tài chính” - ông Bình khẳng định.

Mua gom hay bắt đáy?

PC1 công bố văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vào ngày 16/5, một ngày thứ Bảy. Phiên giao dịch đầu tiên sau tin này, ngày 18/5, chứng kiến khối lượng bán tháo tăng vọt lên 23,7 triệu cổ phiếu, gấp hơn bốn lần phiên liền trước. Giá đóng cửa phiên đó rơi về 17.650 đồng, mức thấp nhất trong toàn bộ giai đoạn từ đầu tháng 5 đến nay.

CII không xuất hiện ở thời điểm đó. Người mua đầu tiên là một quỹ ngoại: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) thuộc Dragon Capital, mua mới gần 3 triệu cổ phiếu PC1 trong tháng 5, ngay sau nhịp bán tháo, khi giá vẫn còn dao động sát vùng đáy.

Giao dịch đầu tiên của CII đến hai tuần sau, ngày 2/6, khi Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest, công ty con do CII sở hữu 100%) mua gần 3,9 triệu cổ phiếu với giá đóng cửa 19.000 đồng, cao hơn đáy tuyệt đối khoảng 7,7%. Phiên 4/6, CII Invest mua thêm nửa triệu cổ phiếu ở giá 18.600 đồng, mức gần đáy nhất trong toàn bộ chuỗi giao dịch của nhóm này.

Nếu dừng lại ở đây, luận điểm "tận dụng khủng hoảng để mua giá rẻ" đứng vững, dù không phải là bắt đúng đáy tuyệt đối.

Ba tuần sau, CII quay lại với quy mô lớn hơn nhiều. Ngày 29/6, CII Invest mua gần 1,3 triệu cổ phiếu và CII mua trực tiếp thêm 1 triệu cổ phiếu, ở vùng giá đóng cửa 22.200 đồng. Ngày 30/6, CII Invest mua tiếp gần 6 triệu cổ phiếu, phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất trong cả tháng, ở giá đóng cửa 23.100 đồng.

Riêng hai phiên này, nhóm CII chi khoảng 189 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng số tiền bỏ ra trong toàn bộ đợt gom hàng. Mức giá 23.100 đồng cao hơn đáy tuyệt đối 31%, và cao hơn 24% so với chính mức giá CII đã trả một tháng trước đó.

Nói cách khác, khoản đầu tư lớn nhất của CII vào PC1 không phải một giao dịch bắt đáy. Đó là giao dịch mua đuổi theo đà tăng, ở vùng giá gần cao nhất của cả giai đoạn.

Ngày 25/6, PC1 chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức trong tháng 7/2026, với nội dung chính là bầu bổ sung thành viên HĐQT. Lý do: bốn trong số các lãnh đạo bị khởi tố đang bị tạm giam, khiến HĐQT chỉ còn một thành viên, không đủ điều kiện triệu tập họp.

Hai phiên mua lớn nhất của CII, 29/6 và 30/6, diễn ra ngay trước thềm sự kiện này, đưa tỷ lệ sở hữu của nhóm từ khoảng 6,5% lên 8,97%, trở thành cổ đông lớn thứ hai tại PC1, chỉ sau chính ông Trịnh Văn Tuấn (21,38%, người đang bị tạm giam).

Với PC1, cơ sở lý do CII đưa ra là danh mục dự án năng lượng hiện hữu, bao gồm các dự án điện mặt trời hưởng giá FIT, và các dự án sắp vận hành. CII từng nhiều lần nói mảng hạ tầng năng lượng là lĩnh vực công ty thiếu và muốn đầu tư trong nhiều năm qua. Dòng tiền bán điện đều đặn từ các dự án FIT cũng phù hợp với nhu cầu giảm áp lực nợ vay BOT mà CII đang gánh.

Giá cổ phiếu đã tăng 31% từ đáy tính đến 2/7, phần lớn nhờ chính lực mua của CII và nhóm quỹ ngoại.