Gemadept hoàn tất 2 thương vụ quan trọng với chaebol Hàn Quốc

Ngày 30/06/2026, CTCP Tập đoàn Gemadept và CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited đã tổ chức Lễ hoàn tất giao dịch, đánh dấu việc hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng vốn giữa hai bên theo các hợp đồng chuyển nhượng đã được ký kết ngày 20/05/2026 và 21/05/2026.

Theo đó, Gemadept đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holding (nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding). Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding đã trở thành công ty con do Tập Đoàn Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ.﻿

Đồng thời, Gemadept hoàn tất việc chuyển nhượng 49,1% phần vốn tại Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding cho CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited. Theo đó, Gemadept không còn sở hữu bất kỳ phần vốn nào tại Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding.﻿

Hai liên doanh trên được hình thành vào năm 2017 khi chaebol Hàn Quốc CJ đầu tư vào mảng logistics và vận tải biển của Gemadept. Trước đó năm 2014, CJ cũng mua lại tòa văn phòng của Gemadept trên đường Lê Thánh Tôn, Tp.HCM (nay là CJ Tower).

Bên cạnh đó, Tập Đoàn Gemadept cũng đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng số cổ phần tương đương 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Mekong Logistics.﻿ Trước giao dịch này, CJ Gemadept Logistics Holding nắm 51% và Thủy sản Minh Phú nắm 49% vốn của Mekong Logistics - doanh nghiệp chuyện về kinh doanh kho lạnh.

Được biết, các giao dịch chuyển nhượng này là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc của Gemadept và CJ Logistics. Đối với Gemadept, việc hoàn thành các giao dịch này góp phần củng cố định hướng phát triển hệ sinh thái cảng biển - vận tải biển - logistics - dịch vụ công nghiệp hàng hải; trong khi CJ Logistics tiếp tục tập trung vào lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.﻿

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, Gemadept và CJ Logistics đã thống nhất triển khai tối ưu hóa chiến lược đối với hoạt động Logistics và Shipping để phát huy lợi thế cạnh tranh của hai doanh nghiệp.

Cụ thể, cấu trúc hợp tác chiến lược về liên doanh Logistics và Shipping như sau:

(1) Gemadept sẽ đầu tư và tập trung quản lý điều hành 100% hoạt động Shipping. Gemadept sẽ đầu tư trực tiếp, nắm giữ 49% cổ phần của CTCP Mekong Logistics (MKL).

(2) CJ Logistics sẽ đầu tư và tập trung quản lý điều hành 100% hoạt động dịch vụ 3PL Logistics.