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Tin vui cho Vietnam Airlines

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Tin vui cho Vietnam Airlines

Giá dầu Brent giảm hơn 36% từ đỉnh cùng nhu cầu đi lại quốc tế phục hồi được Agriseco Research đánh giá là những yếu tố có thể hỗ trợ Vietnam Airlines trong nửa cuối năm 2026.

Theo báo cáo cập nhật ngày 1/7 của Agriseco Research, sau khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, giá dầu Brent đã giảm mạnh từ khoảng 120 USD/thùng trong tháng 3 xuống còn 72,95 USD/thùng vào cuối tháng 6.

"Đây có thể là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý đối với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN), trong bối cảnh chi phí nhiên liệu Jet A1 thường chiếm khoảng 30% tổng chi phí khai thác của hãng", báo cáo phân tích.

Agriseco Research dự báo giá dầu Brent có thể duy trì trong vùng 75-80 USD/thùng vào cuối năm. Nếu kịch bản này diễn ra, Vietnam Airlines có thể giảm đáng kể chi phí đầu vào, qua đó tạo thêm dư địa cải thiện biên lợi nhuận và giảm áp lực dòng tiền.

Đơn vị phân tích cũng cho rằng diễn biến này sẽ giúp hãng chủ động hơn trong kế hoạch khai thác và mở rộng các đường bay quốc tế.

Ở góc độ dài hạn, Agriseco Research cho rằng Vietnam Airlines còn có thể hưởng lợi từ kế hoạch mở rộng hạ tầng hàng không của Việt Nam. Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước dự kiến xây dựng thêm 7 sân bay mới, hướng tới mục tiêu hơn 95% dân số nằm trong bán kính 100 km tới một sân bay.

Việc mở rộng mạng lưới sân bay được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải của toàn ngành, tạo điều kiện để các hãng hàng không tăng tần suất khai thác, mở rộng đội bay và phát triển thêm các đường bay mới. Với vị thế hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines được Agriseco Research đánh giá là một trong những doanh nghiệp có khả năng hưởng lợi từ xu hướng này.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy doanh nghiệp đã duy trì đà tăng trưởng ngay cả khi giá nhiên liệu vẫn ở mức cao. Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 36.900 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt gần 4.400 tỷ đồng, tăng 29%.

Trong quý đầu năm, hãng vận chuyển khoảng 6,7 triệu lượt hành khách, trong đó khách quốc tế đạt 2,5 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ. Báo cáo của Agriseco Research cho biết Vietnam Airlines duy trì biên lợi nhuận ở mức 19,8% bất chấp giá nhiên liệu biến động trong giai đoạn này.

ĐHĐCĐ Vietnam Airlines: Doanh thu 2026 mục tiêu 138.899 tỷ đồng, khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý 3 năm nay

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Tuấn Khôi

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