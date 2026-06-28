ĐHĐCĐ Vietnam Airlines: Doanh thu 2026 mục tiêu 138.899 tỷ đồng, khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý 3 năm nay

Ngày 28/06/2026, Vietnam Airlines tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 123.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng.

Hãng thực hiện an toàn 156 nghìn chuyến bay, vận chuyển 25,6 triệu lượt hành khách và 340 nghìn tấn hàng hóa trong năm 2025. Hiệu quả khai thác tiếp tục được cải thiện với số giờ khai thác bình quân đạt 11,8 giờ mỗi ngày trên mỗi tàu bay, tăng 8% so với cùng kỳ.

Vietnam Airlines đã khôi phục và mở mới 14 đường bay quốc tế, nâng tổng số lên 113 đường bay tới 22 điểm nội địa và 39 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia. Hiện Hãng là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á.

Vietnam Airlines đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đáng chú ý là việc đưa vào khai thác dịch vụ Internet trên máy bay, đồng bộ hoạt động và dịch vụ tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời ứng dụng công nghệ sinh trắc học thông qua VNeID trong quy trình làm thủ tục. Bên cạnh đó, dự án website thương mại mới cũng là một dự án nổi bật trong chiến lược chuyển đổi số của hãng.

Hãng đang đầu tư đội tàu bay thế hệ mới với 50 tàu bay thân hẹp và dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2030-2032.



Đồng thời, hãng triển khai phương án thuê 20 tàu bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028 và dự kiến khai thác tàu chở hàng đầu tiên vào quý III/2026. Hãng cũng tiếp tục mở rộng đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các sân bay chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành.﻿

Trong năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,7 triệu lượt hành khách và 361,4 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.