Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Green SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được rót vốn hơn 1 tỷ USD từ đầu năm, vốn điều lệ vượt SHB, HDBank

| | Doanh nghiệp

Green SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được rót vốn hơn 1 tỷ USD từ đầu năm, vốn điều lệ vượt SHB, HDBank

Green SM vừa nâng vốn điều lệ lên 54.000 tỷ đồng, gấp 18 lần so với khi thành lập hơn 3 năm trước, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy nhanh kế hoạch IPO tại Hong Kong

Green SM vừa nâng vốn điều lệ từ 43.400 tỷ đồng lên 54.000 tỷ đồng, theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 26/6. Doanh nghiệp hiện có 5,4 tỷ cổ phần phổ thông. Trong cơ cấu tài sản góp vốn, tiền và tương đương tiền chiếm 94,72%, còn lại là các tài sản khác.

Đây là lần tăng vốn thứ tư của Green SM từ đầu năm. Trước đó, doanh nghiệp đã ba lần tăng vốn trong quý I, nâng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng.

Động thái liên tục bổ sung vốn diễn ra trong bối cảnh Green SM chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết quốc tế. Theo Reuters hồi tháng 1/2026, doanh nghiệp đang xúc tiến IPO tại Hong Kong vào năm 2027. Các đơn vị tư vấn từng đề xuất mức định giá Green SM khoảng 20 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên niêm yết tại trung tâm tài chính này.

Green SM được ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình thành lập tháng 3/2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực taxi điện và gọi xe công nghệ, sau đó mở rộng sang giao hàng, giao đồ ăn, vận chuyển nội đô và cho thuê ôtô, xe máy điện.

Doanh nghiệp hiện hoạt động tại 34 tỉnh, thành trong nước và đã mở rộng sang Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Theo kế hoạch, Green SM đặt mục tiêu hiện diện tại thêm 10 thị trường trong năm nay.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, đến cuối quý II/2025, Green SM dẫn đầu thị phần taxi tại Việt Nam với 44,68%, vượt Grab (36,08%). Từ ngày 4/3/2026, bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch công ty.

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một lĩnh vực kinh doanh cán bộ, công chức không được tham gia từ 1/7/2026

Một lĩnh vực kinh doanh cán bộ, công chức không được tham gia từ 1/7/2026 Nổi bật

Chân dung nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân và công ty 1 tháng tuổi sắp thâu tóm 1 DN địa ốc trên sàn

Chân dung nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân và công ty 1 tháng tuổi sắp thâu tóm 1 DN địa ốc trên sàn Nổi bật

Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được bán tới 50% điện dư cho EVN

Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà được bán tới 50% điện dư cho EVN

10:09 , 28/06/2026
Được GS.TS Trần Đình Long ví như “vàng mọc trên đất”, loài cây này giúp một doanh nghiệp Việt vào Top 5 thế giới, doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng/năm

Được GS.TS Trần Đình Long ví như “vàng mọc trên đất”, loài cây này giúp một doanh nghiệp Việt vào Top 5 thế giới, doanh thu hơn 4.100 tỷ đồng/năm

10:00 , 28/06/2026
Công an ập vào khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt tạm giam quản lý Trần Minh Duy SN 1990

Công an ập vào khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt tạm giam quản lý Trần Minh Duy SN 1990

09:25 , 28/06/2026
Vụ bắt loạt cổ đông, giám đốc, kế toán công ty Metaland: Truy ra nhiều nhân viên đã nghỉ việc, chuyển chỗ ở

Vụ bắt loạt cổ đông, giám đốc, kế toán công ty Metaland: Truy ra nhiều nhân viên đã nghỉ việc, chuyển chỗ ở

09:12 , 28/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên