Green SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được rót vốn hơn 1 tỷ USD từ đầu năm, vốn điều lệ vượt SHB, HDBank

Green SM vừa nâng vốn điều lệ từ 43.400 tỷ đồng lên 54.000 tỷ đồng, theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 26/6. Doanh nghiệp hiện có 5,4 tỷ cổ phần phổ thông. Trong cơ cấu tài sản góp vốn, tiền và tương đương tiền chiếm 94,72%, còn lại là các tài sản khác.

Đây là lần tăng vốn thứ tư của Green SM từ đầu năm. Trước đó, doanh nghiệp đã ba lần tăng vốn trong quý I, nâng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng.

Động thái liên tục bổ sung vốn diễn ra trong bối cảnh Green SM chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết quốc tế. Theo Reuters hồi tháng 1/2026, doanh nghiệp đang xúc tiến IPO tại Hong Kong vào năm 2027. Các đơn vị tư vấn từng đề xuất mức định giá Green SM khoảng 20 tỷ USD. Nếu thành công, đây sẽ là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên niêm yết tại trung tâm tài chính này.

Green SM được ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình thành lập tháng 3/2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực taxi điện và gọi xe công nghệ, sau đó mở rộng sang giao hàng, giao đồ ăn, vận chuyển nội đô và cho thuê ôtô, xe máy điện.

Doanh nghiệp hiện hoạt động tại 34 tỉnh, thành trong nước và đã mở rộng sang Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Theo kế hoạch, Green SM đặt mục tiêu hiện diện tại thêm 10 thị trường trong năm nay.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, đến cuối quý II/2025, Green SM dẫn đầu thị phần taxi tại Việt Nam với 44,68%, vượt Grab (36,08%). Từ ngày 4/3/2026, bà Phạm Thu Hương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch công ty.