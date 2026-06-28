Đắc Lắk – “Tiềm năng, khát vọng phát triển”

Đây là sự kiện kinh tế - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển rộng lớn, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đắk Lắk khơi thông nguồn lực, kiến tạo động lực phát triển mới

Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026 vinh dự có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Thanh Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các tổ chức quốc tế cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, tỉnh Đắk Lắk chính thức công bố quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Đắk Lắk sở hữu diện tích trên 18.000 km², đường bờ biển dài 189km và quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, tạo lợi thế kết nối giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành mô hình phát triển kinh tế tích hợp theo hướng "rừng – biển", góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, gia tăng năng lực cạnh tranh.

Khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu: "Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Sự liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu, trung tâm đô thị - dịch vụ và không gian kinh tế biển tạo điều kiện để Đắk Lắk hình thành các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu ngay trong một không gian phát triển thống nhất. Đây chính là lợi thế cạnh tranh nổi bật mà rất ít địa phương trong cả nước có được".

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đứng giữa) và ông Nguyễn Thanh Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương (bên trái) cùng các lãnh đạo trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại xã Hòa Thịnh trong khuôn khổ Hội nghị. Ảnh: Công Lý

Theo quy hoạch điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk xác lập mô hình phát triển đột phá theo cấu trúc: 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Trong đó, Buôn Ma Thuột tiếp tục được xác định là hạt nhân phát triển của Tây Nguyên, còn khu vực phía Đông được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics và kinh tế biển. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân duy trì trên 11%/năm giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất đối với Đắk Lắk hiện nay là chuyển hóa các tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự; đưa những định hướng lớn trong quy hoạch thành các công trình, dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế để tạo ra những động lực phát triển mới".

Thể hiện quyết tâm đó, trong chuỗi hoạt động của Hội nghị, đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa kinh tế - an sinh xã hội lớn đã được khởi công, động thổ, góp phần "tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển mới. Đây là hành động cụ thể trong chiến lược Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giúp "quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và triển vọng phát triển".

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (đứng giữa, thứ 5 từ trái qua) và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hệ thống Nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Trong đó, hệ thống Nhà máy cà phê hàng đầu thế giới Trung Nguyên Legend được khởi công và động thổ ngày 25/6 là những dự án tiêu biểu, nhằm đưa Buôn Ma Thuột trở thành hạt nhân tăng trưởng của Tây Nguyên. Với tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn và được đầu tư công nghệ hiện đại hàng đầu Đức, Ý, Đan Mạch, hệ thống nhà máy của Trung Nguyên Legend sẽ góp phần đưa cà phê Việt Nam tham gia vào chuỗi chế biến hết, chế biến sâu và chế biến tinh, tạo ra nguyên liệu giá trị cao từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, thúc đẩy xuất khẩu và hiện thực hóa định hướng phát triển "công nghiệp chế biến", "nông nghiệp công nghệ cao" của Đắk Lắk, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới".

Song song đó, các diễn đàn và hội thảo chuyên đề đã tạo nên những không gian trao đổi cởi mở giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại đây, các vấn đề hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu các sản phẩm chủ lực; ưu tiên phát triển hệ thống logistics nhằm hình thành hành lang kinh tế công nghiệp - logistics; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết vùng, đã được đặt ra nhằm thúc đẩy hiện thực hóa các định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Nổi bật, Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh diễn ra vào chiều ngày 25/6 mở ra diễn đàn đối thoại ý nghĩa và quan trọng. Các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe các ý kiến từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh giúp nhận diện những khó khăn, vướng mắc để cùng tìm giải pháp tháo gỡ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn, cũng như tiếp nhận các giải pháp đề xuất nhằm phát huy lợi thế của tỉnh sau khi mở rộng không gian phát triển.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh lắng nghe và đánh giá cao các ý kiến của cử tri tâm huyết góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Chuỗi 16 hoạt động liên tục trong 4 ngày của Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Đắk Lắk, góp phần định vị hình ảnh một vùng đất năng động, giàu tiềm năng và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị kinh tế khu vực và quốc tế. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Đắk Lắk quyết tâm biến Quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng; phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra".

"Buôn Ma Thuột – Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới"

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được xem là thủ phủ cà phê của Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng diện tích cà phê cả nước, cung ứng hơn 550.000 tấn cà phê nhân mỗi năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về sản xuất, xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu. Tuy nhiên, phần lớn giá trị ngành cà phê Việt Nam, của Buôn Ma Thuột vẫn tập trung ở xuất khẩu cà phê nhân thô, chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch, trong khi chế biến sâu và các phân khúc giá trị gia tăng cao còn rất hạn chế. Điều này chưa tương xứng với tiềm năng của một cường quốc dẫn đầu về robusta, có thể đạt được trị giá 20 tỷ đô.

Tại Hội thảo "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp", các chuyên gia và nhà quản lý đều nhấn mạnh yêu cầu cần chuyển đổi từ tư duy "sản lượng" sang tư duy "giá trị", trong đó "nông nghiệp công nghệ cao" được xác định là động lực then chốt, "không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững".

Nhiều sáng kiến hiện thực hóa tầm nhìn "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới" được chia sẻ tại hội thảo "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao" chiều ngày 26/6/2026.

Nhận định cà phê là tiềm năng lõi, khác biệt của Đắk Lắk, có sự tổng hòa của nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ, thương mại, công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục, di sản và ngoại giao, phát biểu tại Hội nghị sáng 27/6, Tập đoàn Trung Nguyên Legend kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm các cơ chế, chính sách đặc thù để Buôn Ma Thuột phát triển thành đô thị cà phê kiểu mẫu, đặc sắc, có hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ và không gian văn hóa tương xứng. Đồng thời, "Trung Nguyên Legend sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác chiến lược với UNESCO toàn cầu, hướng tới đưa hệ sinh thái cà phê toàn diện của tỉnh nhà lên bản đồ di sản thế giới; góp phần tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, cà phê Việt Nam như một di sản sống, giàu bản sắc, giá trị nhân văn và có khả năng đóng góp tích cực cho đối thoại văn hóa, phát triển bền vững".

Theo tầm nhìn điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, ngày 23/6/2026 UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động chiến lược "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới" giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035. Chương trình có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một mục tiêu quảng bá điểm đến, mà là một định vị phát triển có tầm nhìn, "hướng tới phát triển đồng bộ hệ sinh thái cà phê theo hướng xanh, bền vững và hội nhập quốc tế", "xây dựng các không gian văn hóa cà phê, tuyến du lịch chuyên đề, sản phẩm trải nghiệm đặc trưng và công nghiệp sáng tạo xoay quanh cà phê". Đến năm 2035, Buôn Ma Thuột phấn đấu trở thành "điểm đến du lịch cà phê tiêu biểu nhất thế giới".

Tại Diễn đàn Di sản Cà phê thế giới, các đại sứ, khách mời quốc tế khám phá Bảo tàng Thế giới Cà phê - công trình biểu tượng của Buôn Ma Thuột, nơi "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn".

Thực tế, Buôn Ma Thuột đã và đang liên tục tạo dựng những dấu ấn quan trọng trên hành trình hiện thực hóa khát vọng đó. Tháng 3/2025, "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đón hơn 4,35 triệu lượt khách; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Hình ảnh Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xuất hiện đầy ấn tượng trong các bộ phim phát sóng toàn cầu, như: The Tao of Coffee, The Awakenings of Coffee, Trung Nguyên Legend’s Vision for Vietnamese Coffee - The Robusta Awakening… do các hãng truyền thông hàng đầu thế giới như Warner Bros. Discovery, CNN, Bloomberg sản xuất,... góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị cà phê robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Làng cà phê Trung Nguyên - điểm đến đặc biệt của Buôn Ma Thuột - được National Geographic giới thiệu là "không gian trải nghiệm cà phê đặc sắc với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Tây Nguyên".

Đồng thời, một hệ sinh thái cà phê toàn diện: cà phê vật lý, cà phê xã hội và cà phê tinh thần đang được hình thành tại Buôn Ma Thuột. Từ vùng nguyên liệu, hệ thống nhà máy cà phê hàng đầu thế giới giúp thúc đẩy chế biến sâu đến các không gian văn hóa, du lịch và trải nghiệm cà phê đặc sắc đang tạo dấu ấn mạnh mẽ, góp phần đưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trở thành điểm đến của tri thức, văn hóa, sáng tạo, trải nghiệm và di sản cà phê toàn cầu xứng đáng là "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới".

Thành phố Cà phê đang dần hoàn thiện, từng bước hình thành khu đô thị kiểu mẫu gắn với văn hóa cà phê và lối sống bản sắc, góp phần hiện thực hóa định hướng quy hoạch phát triển đô thị, văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, Thành phố Cà phê - "khu đô thị kiến tạo lối sống mới lành mạnh và tích cực từ cà phê cho cộng đồng" (theo Warner Bros. Discovery) và Bảo tàng Thế Giới Cà phê đã trở thành công trình biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam, nơi "thể hiện vai trò của Việt Nam trong thế giới cà phê rộng lớn" (theo National Geographic). Làng cà phê Trung Nguyên, thắng cảnh Dray Nur - Gia Long hùng vĩ cùng những sản phẩm du lịch cà phê đặc sắc, như Tour Cà phê Thiền, góp phần nâng tầm cà phê từ một sản phẩm nông nghiệp trở thành giá trị văn hóa, nghệ thuật và lối sống. Đồng thời, nhiều chương trình hợp tác chiến lược với UNESCO toàn cầu đang được Trung Nguyên Legend đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk thúc đẩy, nhằm đưa hệ sinh thái cà phê toàn diện của Đắk Lắk lên bản đồ di sản thế giới, qua đó tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, cà phê Việt Nam như một di sản sống.

Với văn hóa cà phê đặc sắc cùng hệ sinh thái trải nghiệm cà phê độc đáo, Buôn Ma Thuột là đại diện duy nhất của Việt Nam được tạp chí danh tiếng National Geographic vinh danh trong 15 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới.

Với sự quan tâm, đồng hành của Nhà nước và địa phương, cùng các bộ ngành, doanh nghiệp, cộng đồng trong nước và quốc tế, Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk 2026 được kỳ vọng góp phần kết nối, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bứt phá bền vững và đưa Đắk Lắk từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực rừng - biển, với hạ tầng giao thông liên vùng, nền kinh tế đa ngành trong giai đoạn phát triển mới, và hiện thực hóa chương trình hành động chiến lược xây dựng "Buôn Ma Thuột - Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới".