3 tháng của ông Vũ Văn Tiền: Từ câu nói "Tôi không chịu đựng được nữa" đến loạt cổ phiếu tăng 2 chữ số

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng An Bình (ABBank) diễn ra vào cuối tháng 4/2026, ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT ABBank kiêm Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Geleximco đã chia sẻ lý do chính thức quay trở lại chiếc ghế Chủ tịch HĐQT ngân hàng sau một thời gian thay đổi nhân sự cấp cao.

Ông Vũ Văn Tiền nói: “Tôi không chịu đựng được nữa khi thấy các ngân hàng khác phát triển, thay đổi hàng ngày hàng giờ, mà mình thì không có suy nghĩ gì cả”.

Theo ông Tiền, ngân hàng An Bình đã 'bền vững' suốt mấy chục năm nay, nhưng bền vững đến mức không thấy phát triển thêm. Việc đầu tiên khi ông Tiền trở lại ghế Chủ tịch là tinh giản bộ máy, cải cách thể chế hoạt động kinh doanh, quy trách nhiệm và giao quyền quyết đoán cho người đứng đầu.

Ông cũng khẳng định: "Tinh thần là làm thực chất, không nói nhiều. Năm nay, ngân hàng sẽ đạt được những kết quả vượt trội, đưa uy tín thương hiệu An Bình lan tỏa rộng rãi hơn. Và quan trọng nhất là mang lại giá trị thiết thực cho cổ đông, gia tăng giá trị cổ phiếu."

Kể từ đó, trong vòng 3 tháng, ﻿mã ABB của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tăng gần 29%, chốt phiên ngày 3/7 ở mức 18.800 đồng/cp.

Nhưng ABB mới chỉ là cổ phiếu tăng ít nhất trong ﻿nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái An Bình/Geleximco.

Nổi bật nhất trong nhóm này là mã SHN của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội khi liên tục tăng trần kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 3/7, đưa thị giá từ dưới 4.000 đồng/cp lên 6.800 đồng/cp. Chỉ sau hơn một tuần giao dịch, cổ phiếu này đã tăng khoảng 70%. Nếu tính trên khung 3 tháng, SHN đã bứt phá hơn 74%.

Diễn biến này xuất hiện cùng thời điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (mã ABW) mạnh tay mua vào 10,58 triệu cổ phiếu SHN vào ngày 25/6 để nâng sở hữu lên 9,95% vốn và trở thành cổ đông lớn tại đây.

Tương tự, mã ABW của Chứng khoán An Bình tăng hơn 32% lên mốc 13.400 đồng/cp trong phiên 3/7.

Thông tin hỗ trợ cho Chứng khoán An Bình liên quan đến việc tăng vốn, gồm hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch sử dụng vốn và cập nhật vốn điều lệ.

Trước đó, Geleximco từng là cổ đông lớn tại Chứng khoán An Bình. Trong giai đoạn từ 15/1 đến 13/2/2026, Tập đoàn Geleximco đã bán ra hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW, giảm sở hữu từ 45,85% xuống còn 4,9% và không còn là cổ đông lớn tại công ty chứng khoán này.

Quý 1/2026 Chứng khoán An Bình ghi nhận doanh thu hoạt động 147,2 tỷ đồng, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 21,4 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với quý 1/2025.

Về phía ngân hàng, ABBank đang chuẩn bị chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo thông báo, ABBank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/7/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 10/7/2026.

Quý 1/2026, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng gần 269% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 3.078 tỷ đồng, tăng 136%. Tại cuối quý 1, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 250.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,45%.

ABBank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE trong năm 2026.