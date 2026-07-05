EVN bắt tay Mobifone, hướng tới mục tiêu lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Ảnh: EVN

Ngày 3/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) đã ký kết thoả thuận hợp tác trong triển khai chuyển đổi số toàn diện.

Theo thoả thuận, EVN và MobiFone dự kiến tập trung hợp tác trên 6 lĩnh vực trọng tâm gồm: dịch vụ viễn thông và hạ tầng dữ liệu; bảo mật, an toàn thông tin; sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng viễn thông; nghiên cứu công nghệ và giải pháp nền tảng; năng lượng và hạ tầng thông minh; quản trị và hoàn thiện chính sách.

Ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác với MobiFone là sự kiện quan trọng trong bối cảnh EVN đang nỗ lực hướng tới mục tiêu lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới năm 2030. Với việc quản lý nguồn dữ liệu khổng lồ của hơn 32,6 triệu khách hàng trên toàn quốc, EVN rất cần sự đồng hành từ đối tác viễn thông có năng lực công nghệ mạnh như MobiFone.

Ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh lễ ký kết mới chỉ là bước khởi động; hai đơn vị cần khẩn trương triển khai các dự án cụ thể để tạo ra sản phẩm thực tế, đo lường được hiệu quả kinh doanh, giúp tối ưu hóa nguồn lực của mỗi bên và đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số của khối doanh nghiệp nhà nước.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch HĐTV MobiFone cam kết MobiFone sẽ phối hợp chặt chẽ với EVN để triển khai ngay các nội dung hợp tác, đặt mục tiêu có kết quả cụ thể để kiểm đếm theo từng tháng, từng quý, qua đó vừa phát triển kinh doanh, vừa đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng.