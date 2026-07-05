Người nhà Chủ tịch Khải Hoàn Land sẽ chuyển nhượng gần 10% vốn KHG cho công ty hơn 6 'tháng tuổi'

Công ty TNHH KH Invest (KH Invest) vừa thông báo sẽ nhận chuyển nhượng 44,5 triệu cổ phiếu KHG, tương đương 9,9% vốn của CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (MCK: KHG, sàn HoSE) trong thời gian từ 7/7 đến 5/8/2026 nhằm mục đích tăng sở hữu.



Người chuyển nhượng số cổ phiếu nói trên cho KH Invest là bà Trần Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Nếu thành công, KH Invest sẽ nâng sở hữu từ 20 triệu cổ phiếu, chiếm 4,45% vốn KHG lên mức 64,5 triệu cổ phiếu chiếm 14,355 vốn KHG. Ở chiều ngược lại, bà Trần Thị Thu Hương sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu KHG nào.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn đang nắm 137,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30,54% vốn KHG.

KH Invest mới được thành lập ngày 25/12/2025. Đăng ký ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 201 tỷ đồng do ông Nguyễn Khải Hoàn góp 99,9%. Bà Phạm Thị Thảo (SN 1999) góp 0,1% còn lại đồng thời giữ chức Giám đốc.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Khải Hoàn Land đã chấp thuận việc KH Invest được nhận góp vốn/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của KHG trong một lần hoặc nhiều lần từ Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn và vợ là bà Trần Thị Thu Hương.

Đại hội cũng chấp thuận cho KH Invest được mua cổ phần riêng lẻ và/hoặc nhận góp vốn/nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của KHG trong một lần hoặc nhiều lần từ Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn và vợ là bà Trần Thị Thu Hương nêu trên dẫn đến công ty trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Khải Hoàn Land.

Trường hợp sau khi nắm giữ từ 25% vốn của Khải Hoàn Land thì KH Invest được mua cổ phần riêng lẻ và/hoặc nhận góp vốn/ nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết KHG trong một lần hoặc nhiều lần từ Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn và vợ là bà Trần Thị Thu Hương để đạt hoặc sở hữu vượt mức 35%, 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KHG thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.



