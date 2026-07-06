Quán cà phê ‘tu tiên’ từng đóng cửa vì quá đông khách: Phía sau cơn sốt cõi mạng là câu chuyện đời thường của một gia đình người Hoa

Quán đã mở cửa bán trở lại.

“Tụi mình chỉ muốn làm một điều gì đó vui vui để khách ngoài uống cà phê còn có thêm chút niềm vui mang về. Không ngờ lại viral đến vậy.”

Đó là cách anh Bùi Huy Hoàng (SN 1996, TP.HCM), chủ quán cà phê Đắc Phúc, mở đầu khi kể về ý tưởng giúp quán nhỏ của mình trở thành cái tên được nhắc đến khắp TikTok những ngày qua.

Quán đón phần đông các bạn trẻ đến vì tò mò.

Giữ hồn Chinatown nhưng vẫn chọn cà phê phin Việt

Điều thú vị là trước cả khi trở thành hiện tượng mạng, Đắc Phúc đã mang trong mình một câu chuyện rất riêng về văn hóa người Hoa.

Nhà vợ anh Hoàng là người gốc Hoa. Không gian quán không được thiết kế theo một concept cố định mà hình thành từ những món đồ được sưu tầm, tận dụng hoặc mua lại ở các cửa hàng đồ cũ. Từ chiếc xe inox làm quầy pha chế có thể đóng mở linh hoạt, bộ ly trà đá hoa văn xưa, chiếc đồng hồ cũ cho đến những bảng hiệu chữ Hán... tất cả khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một góc nhỏ đậm chất Chinatown.

Ngay cả chú vịt đặt trên mái quán - chi tiết khiến nhiều người thích thú - cũng chỉ xuất phát từ một ý tưởng vui vì thấy cái tên “Đắc Phúc” nghe na ná... món vịt quay.

Chú vịt "nhận diện" thương hiệu được bơm căng phồng khi quán mở bán.

“Tất cả gần như đều là ngẫu hứng. Mình không lên concept quá kỹ”, Hoàng chia sẻ.

Dù mang đậm hơi thở Chinatown, Đắc Phúc lại không đi theo lối quen thuộc của nhiều quán cà phê người Hoa lâu năm ở TP.HCM khi phục vụ cà phê vợt.

Anh cho biết ban đầu cũng từng cân nhắc tiếp nối nghề truyền thống của gia đình bên vợ, vốn đã bán cà phê vợt từ những năm 1970. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử nghiệm, anh quyết định vẫn trung thành với cà phê pha phin.

“Cà phê vợt có vị khá nhẹ. Mình thì thích ly cà phê đậm hơn một chút nên chọn pha phin. Mình phối tỷ lệ khoảng 85% Robusta và 15% Arabica để giữ vị đắng đặc trưng nhưng vẫn có hậu vị chua thanh.”

Chủ quán tự tay pha những ly cà phê đầu ngày.

Với anh, không gian quán có thể mang hơi thở Chinatown, nhưng ly cà phê vẫn cần đúng với gu thưởng thức của mình. Đó cũng là cách anh dung hòa giữa nét văn hóa người Hoa trong gia đình và thói quen uống cà phê của người Việt.

Cách trang trí rất Chinatown.

Không chỉ hiện diện trong cách bài trí, dấu ấn người Hoa còn theo anh Hoàng vào cả cách làm quán. Điều khiến anh ấn tượng nhất sau nhiều năm sống cùng gia đình bên vợ chính là tinh thần cộng đồng. Những người cùng khu phố, cùng gốc Hoa luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như việc buôn bán, nhiều khi không cần quen biết từ trước.

“Khi vợ mình mới mở quán chè đối diện, cô hàng xóm cho để nhờ xe mà không hề tính toán gì. Những người bán hàng xung quanh cũng thường ghé ủng hộ nhau. Với người Hoa, chuyện giúp nhau làm ăn hay chia sẻ lúc khó khăn gần như là điều rất tự nhiên.”

Phần đông khách là các bạn trẻ.

Theo anh, tinh thần ấy bắt nguồn từ nếp sống nhiều thế hệ quây quần dưới một mái nhà và truyền thống gắn kết cộng đồng đã được gìn giữ qua nhiều năm. Đó cũng là điều anh muốn gửi gắm vào Đắc Phúc. Nơi không chỉ bán cà phê, mà còn là không gian để mọi người ngồi lại, trò chuyện và cảm thấy gần gũi.

“Mình không đặt nặng chuyện kinh doanh. Chỉ muốn có một nơi để chữa lành, được làm cà phê và gặp gỡ mọi người.”

Những “lá bùa” thực chất là phù cầu may của người Hoa

Có lẽ cũng chính từ nền tảng văn hóa ấy mà ý tưởng tạo nên những chiếc ly cà phê đang gây sốt được hình thành một cách rất tự nhiên.

“Ban đầu mình còn tính mặc áo đạo sĩ, dán lá phù lên ly luôn nhưng khi thử vận hành thì thấy bất tiện, phù rất dễ rơi. Sau đó mình mới nghĩ thôi cuộn luôn vào quanh chiếc ly cho gọn.”

Cách trang trí quán có phần "độc, lạ".

Là người mê phim TVB, đặc biệt là những bộ phim của cố diễn viên Lâm Chánh Anh, anh nảy ra ý tưởng làm một quán cà phê mang màu sắc tu tiên, đạo sĩ.

“Tự nhiên mình nghĩ sao không thử làm cà phê tu tiên, cà phê đạo sĩ. Vừa lạ, vừa hài hước. Những lá phù thực chất đều mang ý nghĩa cầu tài, cầu bình an, thuận buồm xuôi gió cho mọi người. Một công ba việc.”

Điều khiến anh bất ngờ nhất là sau khi đăng vài đoạn video lên TikTok, quán bỗng nhiên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

“Tụi mình chỉ thử cho vui thôi, không hề nghĩ sẽ viral.”

Cách trang trí quán có phần "độc, lạ".

Khác với nhiều bình luận trên mạng gọi đây là "bùa", anh Hoàng cho biết những tờ giấy quấn quanh ly thực chất là các loại phù mang ý nghĩa cầu tài, cầu bình an, giải trừ điều không may, vốn xuất hiện khá phổ biến trong đời sống văn hóa người Hoa.

Để tránh gây hiểu nhầm, trước khi đưa vào sử dụng, anh còn cẩn thận nhờ các dì trong gia đình là người gốc Hoa kiểm tra kỹ từng câu chữ.

“Mình phải nhờ các dì dịch hết nội dung xem trên đó ghi gì. Chỉ chọn những phù có ý nghĩa cầu tài, bình an, may mắn, giải nghiệp…”

Cà phê dán "phù" vẫn được ưa chuộng.

Theo anh, đây đơn giản chỉ là một cách đưa nét văn hóa quen thuộc của cộng đồng người Hoa đến gần hơn với mọi người bằng một hình thức vui vẻ, hiện đại.

“Trend rồi sẽ qua, điều giữ khách ở lại là ly cà phê”

Sự nổi tiếng đến quá bất ngờ cũng kéo theo không ít áp lực. Chỉ sau vài ngày, lượng khách đổ về đông gấp nhiều lần khiến quán rơi vào tình trạng quá tải. Thay vì tiếp tục mở cửa để tận dụng sức nóng, anh Hoàng lại đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: tạm đóng cửa.

"Mình không muốn khách phải chờ quá lâu hay có trải nghiệm không tốt."

Phần đông khách là các bạn trẻ.

Trong vài ngày nghỉ, anh cùng các cộng sự bổ sung nhân sự, chuẩn bị thêm nguyên liệu và xây dựng lại quy trình phục vụ trước khi mở cửa trở lại.

Đến sáng 4/7, Đắc Phúc chính thức hoạt động bình thường. Ngay từ đầu ngày, quán gần như kín chỗ. Tuy nhiên, kênh bán online vẫn chỉ mở giới hạn một số món để ưu tiên phục vụ khách đến trực tiếp.

Trong số những người tìm đến quán sáng hôm đó có chị Nguyễn Thư và em gái. Sau khi xem nhiều clip về những chiếc ly cà phê bọc "phù giải nghiệp" trên TikTok, hai chị em quyết định ghé trải nghiệm.

“Vừa đi du lịch về là mình đến luôn. Dù đi lạc 3 lần mới đến được quán nhưng mình và em gái vẫn muốn đến thử một lần cho biết.”

Trong khi em gái gọi một ly matcha, chị chọn cà phê – món làm nên tên tuổi của Đắc Phúc. Theo chị, ly cà phê có vị đậm nhưng không quá gắt, còn matcha có độ ngọt vừa phải, dễ uống.

Điều khiến chị ấn tượng hơn cả là không gian của quán. “Mọi thứ khá đơn giản, nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ nhưng tạo cảm giác rất thoải mái. Nếu quán vẫn giữ được không khí như thế này thì cuối tuần mình sẽ rủ thêm bạn bè quay lại ngồi chơi.”

Phần đông khách là các bạn trẻ.

Về phía anh Hoàng, sự viral mang đến niềm vui ngoài mong đợi, nhưng anh cũng hiểu đó chỉ là hiệu ứng nhất thời. “Trend nào rồi cũng sẽ qua. Điều mình muốn giữ là chất lượng cà phê ổn định và tiếp tục nghĩ ra những concept thú vị khác để khách có lý do quay lại.”

Đó cũng là lý do anh không chọn chạy theo doanh thu bằng cách mở rộng quá nhanh hay phục vụ quá sức.

“Mình vẫn muốn chăm sóc tốt những khách quen từng ủng hộ quán từ những ngày đầu, đồng thời mang đến trải nghiệm tốt nhất cho những người mới biết đến Đắc Phúc.”

Có người đến Đắc Phúc vì tò mò muốn cầm thử chiếc ly "giải nghiệp" đang phủ sóng mạng xã hội. Có người ghé vì thích không gian đậm chất Chinatown. Nhưng sau cùng, điều anh Hoàng mong khách nhớ lại không chỉ là những tờ phù hay vài bức ảnh check-in, mà là cảm giác vui vẻ khi ngồi xuống, nhâm nhi một ly cà phê và mang theo một lời chúc bình an, may mắn trên đường trở về.

Đó cũng có lẽ là "lá phù" hiệu quả nhất mà quán nhỏ này muốn gửi đến mỗi vị khách.