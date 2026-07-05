Gần 2 tháng sau khi Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, TV2 có Chủ tịch HĐQT mới

Bà Phạm Liên Hải (Ảnh: PECC2)

Ngày 1/7, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) công bố thông tin về những thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cao.

Theo đó, bà Phạm Liên Hải, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty đã chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 30/6/2026.

Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Phát, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nguồn điện, cũng tiếp tục được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với thời hạn 5 năm.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Chơn Hùng chính thức rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và không còn nắm giữ chức vụ nào tại doanh nghiệp kể từ ngày 30/6/2026.

Bà Phạm Liên Hải sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Tài chính. Bà gắn bó với TV2 từ năm 2004 với vai trò Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán. Bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc TV2 từ tháng 8/2018 và được bầu vào HĐQT công ty vào tháng 4/2021.

Bên cạnh sự thay đổi ở thượng tầng Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của TV2 cũng có biến động nhân sự khi ông Nguyễn Trung Khang được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 thay cho bà Nguyễn Hồng Khanh cũng từ ngày 30/6.

Ông Nguyễn Trung Khang (Ảnh: PECC2)

Trước đó, ngày 21/5, TV2 đã công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng doanh nghiệp, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Doanh nghiệp không công bố cụ thể tội danh hay hành vi bị cáo buộc đối với hai cá nhân trên. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan điều tra được PECC2 dẫn lại, việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Chơn Hùng, 56 tuổi, quê Quảng Trị, là kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) từ tháng 6/2022 đến nay.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Lý là cử nhân kế toán, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng PECC2 từ tháng 12/2016.

TV2 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, tham gia nhiều dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Năm 2025, TV2 ghi nhận doanh thu thuần 1.335 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Nhờ cải thiện biên lợi nhuận, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 96 tỷ đồng, tăng 48%.

Sang quý I/2026, dù doanh thu xây lắp giảm 21% xuống 244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của TV2 vẫn tăng mạnh 92%, đạt 53 tỷ đồng - mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022. Động lực chủ yếu đến từ doanh thu tài chính và lãi từ các công ty liên kết.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản TV2 đạt khoảng 4.270 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Năm nay, TV2 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.560 tỷ đồng, tăng 82% so với năm trước.