Ông Nguyễn Tử Quảng: Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực làm chủ những sản phẩm công nghệ cao như Apple, Samsung

Ảnh: BKAV

Chiều 30/6, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp Trung tâm Tư vấn Chiến lược, Chính sách Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Tọa đàm "Giải pháp tạo thị trường cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ và thuê dịch vụ công nghệ tại Hà Nội".

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Tử Quảng - Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Công nghệ Bkav cho rằng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực làm chủ những sản phẩm công nghệ cao tương đương các tập đoàn lớn trên thế giới như Apple, Samsung, nếu có đầu ra và cơ chế đặt hàng rõ ràng từ Nhà nước.

Theo ông, vấn đề hiện nay không phải thiếu tiền - riêng Hà Nội đã có hơn 9.000 tỷ đồng ngân sách dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà là nguồn lực này chưa được kết nối hiệu quả với các "đầu bài" thực tiễn của thành phố.

Ông Quảng đề xuất mô hình triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 là thí điểm (Proof of Concept – POC): thành phố đưa ra đầu bài cụ thể, rõ ràng, doanh nghiệp hoặc các quỹ khoa học công nghệ chủ động bỏ vốn nghiên cứu và triển khai thử nghiệm để giải bài toán đó. Cách làm này giúp ngân sách nhà nước không phải chi trước cho khâu nghiên cứu, do đó không lo thất thoát nếu thí điểm không thành công, đồng thời doanh nghiệp và thành phố cùng cam kết phối hợp để đưa mô hình thí điểm đến kết quả cuối cùng.

Giai đoạn 2 là đặt hàng và đấu thầu: sau khi sản phẩm đã được chứng minh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật qua quá trình thí điểm thành phố sẽ đặt hàng và tổ chức đấu thầu mua sắm công khai. Theo ông Quảng, doanh nghiệp đã tham gia POC sẽ có lợi thế về hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật, làm chủ công nghệ và cạnh tranh về giá, đồng thời được hưởng các chính sách ưu đãi hiện hành đối với nhà thầu trong nước.

"Nếu đưa quy trình này vào thực tế, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều bài toán quan trọng của thành phố bằng nguồn ngân sách hiện có, tránh tình trạng tiền có nhưng không giải ngân được", ông Quảng nhấn mạnh.

Phản hồi đề xuất trên, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thành phố đang triển khai cơ chế "Thành phố là khách hàng đầu tiên", ưu tiên mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ đã thử nghiệm thành công.

Đại diện Sở cũng cho biết Hà Nội đang có nhu cầu lắp đặt khoảng 24.000 camera AI trong năm 2026 phục vụ quản lý đô thị, đồng thời xây dựng các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghệ mới.