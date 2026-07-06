"Khách sộp" châu Âu của tỷ phú Trần Đình Long muốn tăng gấp đôi lượng mua HRC

Thép Hòa Phát Dung Quất vừa đón đoàn công tác của Marcegaglia UK đến tham quan Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tìm hiểu quy trình sản xuất, hệ thống quản lý và năng lực vận hành của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Nicholas William Haycock, Tổng giám đốc Marcegaglia UK, đánh giá cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và hệ thống quản trị của Hòa Phát Dung Quất.

Theo kế hoạch mở rộng sản xuất, Marcegaglia UK dự kiến nâng sản lượng mua thép cuộn cán nóng (HRC) từ Hòa Phát lên khoảng 10.000 tấn mỗi tháng, gấp đôi mức khoảng 5.000 tấn hiện nay.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Marcegaglia UK duy trì lượng mua khoảng 5.000 tấn HRC mỗi tháng và hiện là khách hàng lớn nhất của Hòa Phát Dung Quất tại thị trường Vương quốc Anh.

Hiện Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất khoảng 16 triệu tấn mỗi năm.

Marcegaglia UK là công ty thành viên của Tập đoàn Marcegaglia (Italy), một trong những doanh nghiệp chế biến thép lớn nhất châu Âu. Thành lập năm 1959, tập đoàn hiện hoạt động tại hơn 30 quốc gia, vận hành 36 nhà máy trên bốn châu lục với khoảng 7.800 nhân viên.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Marcegaglia có công suất chế biến khoảng 6,5 triệu tấn thép mỗi năm, doanh thu khoảng 7,5 tỷ euro và phục vụ hơn 15.000 khách hàng trên toàn cầu.

Trong chuyến làm việc tại Quảng Ngãi, đoàn Marcegaglia UK đã tham quan Nhà máy sản xuất thép cuộn cán nóng HRC2, nơi vận hành dây chuyền cán hiện đại cùng hệ thống kiểm soát chất lượng và quản lý sản xuất. Theo Hòa Phát, đây là những yếu tố giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của những thị trường có tiêu chuẩn cao, trong đó có châu Âu.

Đoàn cũng khảo sát hệ thống logistics tại Bến cảng số 1 và số 2 thuộc Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất. Đại diện doanh nghiệp giới thiệu năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn, quy trình nhập nguyên liệu, xuất thành phẩm và lợi thế của hệ thống cảng trong việc tối ưu chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh khi xuất khẩu.

Hiện Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất khoảng 16 triệu tấn mỗi năm. Trong đó, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp khoảng 12 triệu tấn, tập trung vào thép cuộn cán nóng (HRC) và các dòng thép chất lượng cao.

Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, tăng lần lượt khoảng 33% và 42% so với năm trước.

Sau quý I, tập đoàn ghi nhận doanh thu hơn 53.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.056 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 5.200 tỷ đồng đến từ hoạt động sản xuất thép, phần còn lại chủ yếu đến từ chuyển nhượng dự án bất động sản Phố Nối (Hưng Yên).﻿