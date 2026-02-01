Công ty bán xe tải Trung Quốc báo lãi kỷ lục, vượt xa trùm buôn xe Mercedes và G-Automobile, cổ phiếu bốc đầu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID, HOSE: VVS) công bố doanh thu thuần đạt 2.606 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2024 (1.210 tỷ đồng).



Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 195 tỷ đồng, tăng khoảng 20 lần so với quý IV/2024 (9,17 tỷ đồng).



Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của VIMID đạt 8.050 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2024 (3.891 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 408 tỷ đồng, tăng 362% so với năm 2024 (88,3 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 326 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Đây đều là mức cao nhất lịch sử của doanh nghiệp này.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, Mã CK: HAX) - nhà phân phối lớn nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam báo lãi trước thuế 56 tỷ đồng năm 2025.

﻿Còn lợi nhuận trước thuế năm 2025 của nhà phân phối xe ô tô đa thương hiệu Công ty cổ phần G-Automobile (GMA) là 24 tỷ đồng.

Một công ty khác ngành ô tô là Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) báo lợi nhuận trước thuế gần 820 tỷ đồng. ﻿

Sự tăng trưởng mạnh của VIMID năm 2025 đến từ bối cảnh vĩ mô thuận lợi và khả năng triển khai chiến lược hiệu quả. Việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn tạo sức cầu lớn cho xe tải và phương tiện chuyên dụng.



Đồng thời, ngành logistics tăng trưởng nhờ thương mại điện tử và dịch chuyển chuỗi cung ứng, giúp VIMID mở rộng danh mục sản phẩm, gia tăng thị phần và tận dụng chu kỳ tăng trưởng của thị trường.﻿

﻿Vào tháng 11/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chấp thuận niêm yết cho hơn 21,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam (VIMID).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VVS có 4 phiên tăng trần liên tiếp từ 26/01 đến 29/1. Sáng ngày 2/2/2026, cổ phiếu VVS tăng lên mức 81.700 đồng/cp, tăng 45% so với thị giá ngày 13/1.

Vimid được thành lập năm 2010, hiện có vốn điều lệ 215,25 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối xe tải hạng trung, hạng nặng, sơ mi rơ mooc và xe chuyên dụng. Đáng chú ý, Vimid là đại lý ủy quyền chính thức phân phối các sản phẩm của tập đoàn Sinotruk (hãng xe tải nặng Trung Quốc) tại thị trường Việt Nam.



Cơ cấu sở hữu của Vimid khá cô đặc khi quyền kiểm soát nằm phần lớn trong tay ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Vũ Trụ, Chủ tịch HĐQT, nắm giữ 47,77% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT (vợ ông Trụ), sở hữu 10,34%. Ngoài ra, Công ty cổ phần M&A Holdings Việt Nam nắm giữ 8,36% vốn.



Về cơ sở vật chất, danh sách bất động sản phục vụ kinh doanh của Vimid chủ yếu là tài sản đi thuê. Trụ sở chính tại phường Dương Nội (Hà Nội), các chi nhánh Tây Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Bình Định, Phú Thọ và kho LOG Bắc Giang đều nằm trên đất thuê để phục vụ hoạt động thương mại và dịch vụ bảo hành.﻿