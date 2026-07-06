3,48 tỷ USD và tham vọng khổng lồ của Sun Group: Siêu kế hoạch lộ diện trước thềm sự kiện lịch sử

Sun Group đang triển khai nhiều dự án khách sạn và căn hộ dịch vụ tại Phú Quốc với tổng vốn đầu tư gần 91.600 tỷ đồng (khoảng 3,48 tỷ USD). Theo kế hoạch, các dự án sẽ cung cấp khoảng 17.400 phòng lưu trú , trong đó một phần sẽ được đưa vào khai thác trước Hội nghị APEC 2027.

Tại khu vực Hòn Thơm, tập đoàn dự kiến đưa vào vận hành khoảng 5.500 phòng khách sạn từ cuối năm 2026, với tổng vốn đầu tư hơn 28.730 tỷ đồng. Trong số này, gần 2.000 phòng dự kiến đi vào hoạt động ngay trong năm 2026.

Một trong những dự án lớn là Rixos Phu Quoc Resort với gần 1.500 phòng. Đây là dự án đầu tiên tại châu Á của thương hiệu Rixos thuộc liên doanh Accor & Ennismore. Khu nghỉ dưỡng dự kiến khai trương vào cuối năm nay.

Khu nghỉ dưỡng all-inclusive Rixos Phu Quoc dự kiến ra mắt vào cuối năm nay (Ảnh: Sun Group).

Bên cạnh đó, Sun Group cũng đang phát triển thêm 4 khách sạn tại Hòn Thơm gồm TRIBE Phu Quoc, Ibis Styles Phu Quoc, Fairfield và Moxy Hotels. Các dự án này do các thương hiệu thuộc hai tập đoàn quản lý khách sạn Accor và Marriott International vận hành.

Sau giai đoạn đầu, Sun Group tiếp tục triển khai hai dự án quy mô lớn với tổng cộng gần 12.000 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến đầu tư gần 36.660 tỷ đồng vào Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach) và gần 26.190 tỷ đồng vào 9 tòa căn hộ dịch vụ cùng các công trình hạ tầng, dịch vụ du lịch tại Khu đô thị hỗn hợp sinh thái Núi Ông Quán.

Theo kế hoạch, một phần các hạng mục sẽ hoàn thành để phục vụ APEC 2027, phần còn lại sẽ tiếp tục được triển khai sau đó.

Tại Bãi Đất Đỏ, dự án gồm 17 tòa tháp ven biển với gần 7.000 phòng khách sạn. Khu vực này dự kiến quy tụ 13 thương hiệu khách sạn thuộc 5 tập đoàn quản lý quốc tế, trong đó có một số thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như SO, Conrad và W Hotels.

Ngoài hệ thống khách sạn, dự án còn phát triển các tòa căn hộ dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn và dài ngày.

Theo thông tin từ Sun Group, việc mở rộng hệ thống lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027, đồng thời tăng nguồn cung phòng cho Phú Quốc trong những năm tới. Những năm gần đây, lượng khách đến đảo tăng lên, trong khi nhiều cơ sở lưu trú ghi nhận tình trạng kín phòng vào các dịp cao điểm.

Các dự án lưu trú được quy hoạch đồng bộ với hạ tầng giao thông, trung tâm hội nghị và các khu đô thị, tạo thêm nguồn cung phục vụ hoạt động du lịch và tổ chức sự kiện tại Phú Quốc sau APEC 2027.