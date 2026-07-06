Luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu được vào viên chức mà không cần thi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7).

Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý, thành lập của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chính phủ ban hành quy định các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức.

Đáng chú ý, liên quan đến quy định tiếp nhận vào viên chức, Nghị định bổ sung đối tượng tiếp nhận viên chức là chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập.

Nội dung mới này nhằm phù hợp với quy định của Luật Viên chức trong việc thực hiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu công việc vào làm việc.

Đồng thời, Chính phủ cũng bỏ đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Theo Nghị định số 259/2026, việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định và được áp dụng riêng đối với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể: người cam kết tình nguyện làm việc từ đủ 3 năm trở lên tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và những lĩnh vực cơ bản, thiết yếu khác; người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về công tác tại địa phương cử đi học; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có tài năng thuộc đối tượng thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định việc xét tuyển đối với các trường hợp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực.

Các đối tượng được cộng điểm khi tuyển dụng viên chức

Nghị định mới của Chính phủ cũng quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển.

Theo đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Người dân tộc thiểu số; sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp phục viên; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân xuất ngũ; người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động; đội viên thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo quy định của cấp có thẩm quyền: được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.