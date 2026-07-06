Không chia sẻ dữ liệu camera cho Công an xã, người dân và doanh nghiệp có bị phạt?

Theo Bộ Công an, ngày 28/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Trước câu hỏi nếu người dân, doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ camera do cá nhân, doanh nghiệp tự lắp đặt về Công an cấp xã thì có bị xử lý hay không, Bộ Công an cho biết việc mở rộng kết nối các hệ thống camera do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận.

Do đó, người dân, doanh nghiệp không đồng ý chia sẻ dữ liệu từ camera tự lắp đặt về Công an xã sẽ không bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết để phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, xử lý vi phạm, điều hành giao thông và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, lực lượng Công an cấp xã cần tuyên truyền, vận động, khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan Nhà nước trên cơ sở tự nguyện.

Việc tham gia kết nối, chia sẻ dữ liệu, theo Bộ Công an, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.