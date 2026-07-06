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Vé số Vietlott trúng Jackpot hơn 18,6 tỷ đồng ‘nổ’ ở đâu?

| | Doanh nghiệp

Vietlott vừa tìm được 1 khách hàng trúng giải Jackpot trị giá hơn 18,6 tỷ đồng loại hình xổ số Mega 6/45 ở kỳ quay số 01532, địa chỉ phát hành vé trúng thưởng tại TP.Huế.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 01532 của loại hình xổ số Mega 6/45 diễn ra vào tối ngày 5/7/2026, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc với giá trị giải thưởng Jackpot hơn 18,6 tỷ đồng.

Bộ số may mắn trong kỳ quay thưởng lần này là:

Vé số Vietlott trúng Jackpot hơn 18,6 tỷ đồng ‘nổ’ ở đâu?- Ảnh 1.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 5/7/2026. Nguồn: Vietlott

Giải Jackpot: Trùng khớp 6 số, giải thưởng trị giá tối thiểu 12 tỷ đồng và tích lũy.

Giải Nhất: Trùng khớp 5 số, giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Giải Nhì: Trùng khớp 4 số, giải thưởng trị giá 300.000 đồng.

Giải Ba: Trùng khớp 3 số, giải thưởng trị giá 30.000 đồng.

Hệ thống của Vietlott xác định địa chỉ phát hành vé số trúng giải Jackpot này là ở địa bàn TP.Huế.

Vé trúng thưởng Vietlott phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng; vé trúng thưởng phải do Vietlott hoặc điểm bán hàng, đại lý phát hành thông qua thiết bị đầu cuối; vé trúng thưởng phải được ghi nhận vào hệ thống của Vietlott trước thời điểm dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng.

Trong trường hợp không thể trực tiếp nhận thưởng, người trúng giải có thể ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thay. Văn bản ủy quyền phải được lập chính thức và có xác nhận từ cơ quan chính quyền địa phương như xã, phường hoặc thị trấn nơi người trúng giải đang cư trú.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, trước khi nhận tiền thưởng, chủ nhân của giải Jackpot này sẽ phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân là 10% phần giá trị giải thưởng, tương ứng khoảng gần 1,9 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền mà người chơi may mắn nhận về là khoảng 16,7 tỷ đồng.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vietlott

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