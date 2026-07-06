Sunhouse của Shark Phú chi gần 2.000 tỷ đồng xây siêu nhà máy robot tự hành tại Hòa Lạc

Tập đoàn Sunhouse vừa khởi công dự án nhà máy robot tự hành và thiết bị AI tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội).

Theo doanh nghiệp, dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, gồm hai phân khu sản xuất và dự kiến triển khai theo nhiều giai đoạn trước khi vận hành toàn diện vào giai đoạn 2027-2028.

Phân khu thứ nhất rộng gần 73.000 m2, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất module điện tử, thiết bị điện tử công nghệ cao. Nhà máy được thiết kế với công suất 13 triệu module điện tử và 1,5 triệu thiết bị điện tử mỗi năm.

Phân khu còn lại rộng khoảng 2,5 ha, quy mô xây dựng khoảng 60.000 m2, tập trung sản xuất robot tự hành và thiết bị gia dụng thông minh. Công suất thiết kế đạt khoảng 104.000 robot tự hành và 2 triệu thiết bị thông minh mỗi năm.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Sunhouse, cho biết dự án nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ và sản xuất thiết bị thông minh.

Theo ông, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, sản xuất và tích hợp công nghệ mới nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước dự án tại Hòa Lạc, Sunhouse cho biết đang vận hành 9 nhà máy trên cả nước. Trong đó, cụm 8 nhà máy tại Quốc Oai (Hà Nội) sản xuất các mặt hàng gia dụng như chảo chống dính, nồi inox, nồi cơm điện và bếp gas.

Doanh nghiệp cũng sở hữu nhà máy nhựa ALUBA, nhà máy vi mạch Naraa SUNHOUSE System, nhà máy đèn LED Lighting Tospo và nhà máy sản xuất máy lọc nước tại Long An. Ngoài ra, Sunhouse đã thâu tóm nhà máy cáp điện Ovi Cables tại Bình Dương để mở rộng sang lĩnh vực thiết bị điện.