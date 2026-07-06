Quá nhanh: Em trai Chủ tịch PNJ đăng ký mua cổ phiếu sau 2 phiên giảm sàn, đúng như chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư

Theo thông báo từ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), ông Cao Ngọc Duy đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7 đến 7/8/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Trước giao dịch, ông Duy đang nắm giữ hơn 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Duy sẽ nâng sở hữu lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương đương 2,70% vốn điều lệ.

Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung tại ĐHCĐ PNJ 2026

Ông Cao Ngọc Duy là em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ. Theo thông báo, bà Dung hiện nắm giữ hơn 15,02 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,93% vốn điều lệ.

Động thái đăng ký mua vào diễn ra sau khi cổ phiếu PNJ giảm sàn 2 phiên liên tiếp. Kết phiên 6/7, PNJ giảm 6,98% xuống 54.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong phiên 3/7, mã này cũng giảm 6,97% xuống 58.700 đồng/cổ phiếu. 2 phiên giảm sàn khiến vốn hóa thị trường PNJ còn khoảng 27.940 tỷ đồng

Tại buổi gặp nhà đầu tư mới đây, Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã cho biết một số thành viên nội bộ đang có kế hoạch mua vào cổ phiếu PNJ, trong đó có em trai bà.

Về phương án mua cổ phiếu quỹ, bà Dung cho biết đây là phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và có thể được cân nhắc như một công cụ để tối ưu giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Cũng tại buổi gặp, PNJ cho biết kết quả kinh doanh Q2.26 và cả năm 2026 vẫn dự kiến tăng trưởng hai chữ số.

Doanh nghiệp cũng khẳng định không có 28.000 viên kim cương trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đi vào hệ thống PNJ.

P-Lab chỉ cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng giao dịch mua bán kim cương với PNJ.