Kim cương chiếm 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ: SSI cảnh báo

Theo báo cáo cập nhật ngày 6/7, P-Lab - đơn vị chuyên kiểm định vàng, kim cương và đá quý của PNJ - đã thông báo về việc cựu CEO Đặng Ngọc Thảo bị điều tra liên quan đến các hoạt động buôn lậu bị cáo buộc. Ban lãnh đạo PNJ khẳng định đây là trách nhiệm pháp lý cá nhân, đồng thời cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng và hoạt động kiểm định vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung.



Tại cuộc gặp nhà đầu tư sáng 6/7, PNJ cho biết 28.000 viên kim cương liên quan vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp. P-Lab chỉ thực hiện dịch vụ kiểm định, không tham gia mua bán kim cương, trong khi nguồn hàng của PNJ được nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ hồ sơ chứng từ. Công ty cũng cho biết lượng khách bán lại kim cương đã giảm mạnh sau ngày đầu tiên xảy ra sự cố.



SSI Research nhận định những giải trình này giúp giảm bớt lo ngại về tác động ngắn hạn đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tổ chức phân tích lưu ý đây mới là thông tin từ phía doanh nghiệp, chưa phải kết luận của cơ quan chức năng, do đó mức độ bất định về uy tín thương hiệu và quản trị doanh nghiệp vẫn còn lớn.



Theo SSI Research, rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn hiện vẫn ở mức có thể kiểm soát. PNJ duy trì bảng cân đối tài chính lành mạnh và tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách mua lại kim cương từ khách hàng. Nhóm phân tích cho biết nhu cầu bán lại đạt đỉnh ngay sau khi sự việc xuất hiện rồi nhanh chóng hạ nhiệt trong các ngày tiếp theo.



Tuy vậy, đơn vị phân tích cho rằng thách thức lớn hơn nằm ở khả năng suy giảm niềm tin tiêu dùng.

Hiện các sản phẩm liên quan đến kim cương đóng góp khoảng 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ, gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Nếu tâm lý người tiêu dùng suy yếu trong thời gian dài, tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng trong những năm tới.



SSI Research cũng cho rằng sự kiện lần này khiến thị trường quan tâm nhiều hơn đến hệ thống kiểm soát nội bộ của PNJ. Theo báo cáo, giấy chứng nhận kiểm định của P-Lab chỉ xác nhận các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm tại thời điểm kiểm định, không có chức năng xác minh nguồn gốc của viên kim cương. Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ đánh giá kỹ hơn chất lượng lợi nhuận, công tác quản trị doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ của PNJ.



Về hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo PNJ cho biết lợi nhuận quý II/2026 vẫn dự kiến tăng trưởng hai chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực và các biện pháp tối ưu chi phí. Nếu có tác động đáng kể từ việc khách hàng bán lại kim cương, ảnh hưởng nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn trong kết quả kinh doanh quý III thay vì quý II.



Trên cơ sở đó, SSI Research giảm dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 của PNJ xuống còn 3.333 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước, thấp hơn mức dự báo trước đó là 3.569 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 26%. Dù mức điều chỉnh lợi nhuận không lớn, tổ chức phân tích cho rằng trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển từ rủi ro lợi nhuận sang rủi ro niềm tin.



Do chưa đủ cơ sở đánh giá đầy đủ tác động cuối cùng của vụ việc, SSI Research quyết định tạm đưa khuyến nghị đầu tư và giá mục tiêu của cổ phiếu PNJ vào diện xem xét. Theo đơn vị phân tích, các yếu tố cần tiếp tục theo dõi gồm kết luận của cơ quan chức năng, phạm vi thực tế của vụ việc, các biện pháp tăng cường quản trị của doanh nghiệp và mức độ phục hồi niềm tin của khách hàng trong các quý tới.