Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kim cương chiếm 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ: SSI cảnh báo

| | Doanh nghiệp

Kim cương chiếm 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ: SSI cảnh báo

Sau vụ việc liên quan đến P-Lab - công ty con do CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) sở hữu 100% vốn, SSI Research đã quyết định hạ dự báo lợi nhuận năm 2026 của doanh nghiệp, đồng thời đưa khuyến nghị đầu tư và giá mục tiêu vào trạng thái "đang xem xét", cho rằng rủi ro lớn nhất hiện nay không nằm ở kết quả kinh doanh mà là niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Theo báo cáo cập nhật ngày 6/7, P-Lab - đơn vị chuyên kiểm định vàng, kim cương và đá quý của PNJ - đã thông báo về việc cựu CEO Đặng Ngọc Thảo bị điều tra liên quan đến các hoạt động buôn lậu bị cáo buộc. Ban lãnh đạo PNJ khẳng định đây là trách nhiệm pháp lý cá nhân, đồng thời cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng và hoạt động kiểm định vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung.

Tại cuộc gặp nhà đầu tư sáng 6/7, PNJ cho biết 28.000 viên kim cương liên quan vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp. P-Lab chỉ thực hiện dịch vụ kiểm định, không tham gia mua bán kim cương, trong khi nguồn hàng của PNJ được nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ hồ sơ chứng từ. Công ty cũng cho biết lượng khách bán lại kim cương đã giảm mạnh sau ngày đầu tiên xảy ra sự cố.

SSI Research nhận định những giải trình này giúp giảm bớt lo ngại về tác động ngắn hạn đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tổ chức phân tích lưu ý đây mới là thông tin từ phía doanh nghiệp, chưa phải kết luận của cơ quan chức năng, do đó mức độ bất định về uy tín thương hiệu và quản trị doanh nghiệp vẫn còn lớn.

Theo SSI Research, rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn hiện vẫn ở mức có thể kiểm soát. PNJ duy trì bảng cân đối tài chính lành mạnh và tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách mua lại kim cương từ khách hàng. Nhóm phân tích cho biết nhu cầu bán lại đạt đỉnh ngay sau khi sự việc xuất hiện rồi nhanh chóng hạ nhiệt trong các ngày tiếp theo.

Tuy vậy, đơn vị phân tích cho rằng thách thức lớn hơn nằm ở khả năng suy giảm niềm tin tiêu dùng.

Hiện các sản phẩm liên quan đến kim cương đóng góp khoảng 33% doanh thu mảng trang sức của PNJ, gồm khoảng 10% từ kim cương rời và 23% từ trang sức kim cương. Nếu tâm lý người tiêu dùng suy yếu trong thời gian dài, tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp có thể chịu ảnh hưởng trong những năm tới.

SSI Research cũng cho rằng sự kiện lần này khiến thị trường quan tâm nhiều hơn đến hệ thống kiểm soát nội bộ của PNJ. Theo báo cáo, giấy chứng nhận kiểm định của P-Lab chỉ xác nhận các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm tại thời điểm kiểm định, không có chức năng xác minh nguồn gốc của viên kim cương. Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ đánh giá kỹ hơn chất lượng lợi nhuận, công tác quản trị doanh nghiệp và hệ thống kiểm soát nội bộ của PNJ.

Về hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo PNJ cho biết lợi nhuận quý II/2026 vẫn dự kiến tăng trưởng hai chữ số nhờ doanh số bán lẻ trang sức tích cực và các biện pháp tối ưu chi phí. Nếu có tác động đáng kể từ việc khách hàng bán lại kim cương, ảnh hưởng nhiều khả năng sẽ phản ánh rõ hơn trong kết quả kinh doanh quý III thay vì quý II.

Trên cơ sở đó, SSI Research giảm dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 của PNJ xuống còn 3.333 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước, thấp hơn mức dự báo trước đó là 3.569 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 26%. Dù mức điều chỉnh lợi nhuận không lớn, tổ chức phân tích cho rằng trọng tâm của thị trường hiện đã chuyển từ rủi ro lợi nhuận sang rủi ro niềm tin.

Do chưa đủ cơ sở đánh giá đầy đủ tác động cuối cùng của vụ việc, SSI Research quyết định tạm đưa khuyến nghị đầu tư và giá mục tiêu của cổ phiếu PNJ vào diện xem xét. Theo đơn vị phân tích, các yếu tố cần tiếp tục theo dõi gồm kết luận của cơ quan chức năng, phạm vi thực tế của vụ việc, các biện pháp tăng cường quản trị của doanh nghiệp và mức độ phục hồi niềm tin của khách hàng trong các quý tới.

Quá nhanh: Em trai Chủ tịch PNJ đăng ký mua cổ phiếu sau 2 phiên giảm sàn, đúng như chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup lại chọn Đại Dũng làm mái vòm 'ngốn' hàng chục nghìn tấn thép, cao độ 120m cho sân vận động lớn nhất thế giới: Nguồn thép từ đâu?

Vingroup lại chọn Đại Dũng làm mái vòm 'ngốn' hàng chục nghìn tấn thép, cao độ 120m cho sân vận động lớn nhất thế giới: Nguồn thép từ đâu? Nổi bật

"Khách sộp" châu Âu của tỷ phú Trần Đình Long muốn tăng gấp đôi lượng mua HRC

"Khách sộp" châu Âu của tỷ phú Trần Đình Long muốn tăng gấp đôi lượng mua HRC Nổi bật

Quá nhanh: Em trai Chủ tịch PNJ đăng ký mua cổ phiếu sau 2 phiên giảm sàn, đúng như chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư

Quá nhanh: Em trai Chủ tịch PNJ đăng ký mua cổ phiếu sau 2 phiên giảm sàn, đúng như chia sẻ tại buổi gặp nhà đầu tư

17:59 , 06/07/2026
Không chia sẻ dữ liệu camera cho Công an xã, người dân và doanh nghiệp có bị phạt?

Không chia sẻ dữ liệu camera cho Công an xã, người dân và doanh nghiệp có bị phạt?

16:34 , 06/07/2026
Sunhouse của Shark Phú chi gần 2.000 tỷ đồng xây siêu nhà máy robot tự hành tại Hòa Lạc

Sunhouse của Shark Phú chi gần 2.000 tỷ đồng xây siêu nhà máy robot tự hành tại Hòa Lạc

14:41 , 06/07/2026
Vé số Vietlott trúng Jackpot hơn 18,6 tỷ đồng ‘nổ’ ở đâu?

Vé số Vietlott trúng Jackpot hơn 18,6 tỷ đồng ‘nổ’ ở đâu?

13:14 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên