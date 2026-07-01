Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản dồn 60% vốn đầu tư tại ASEAN cho Việt Nam, tăng thu từ 16.000 tỷ lên 49.000 tỷ đồng

Tập đoàn AEON đang đặt Việt Nam vào vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Theo lãnh đạo AEON tại Việt Nam, tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động tại thị trường này gấp 3 lần vào năm 2030.

60% vốn đầu tư tại ASEAN được dành cho Việt Nam﻿

Mục tiêu này được thể hiện rõ hơn trong tài liệu kế hoạch giai đoạn 2026-2030, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản gọi Việt Nam là “thị trường ưu tiên hàng đầu” tại ASEAN.

AEON cho biết sẽ tập trung nguồn lực để mở rộng nhiều mô hình kinh doanh tại Việt Nam, từ trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đến tài chính tiêu dùng và dịch vụ giải trí.

Theo kế hoạch, AEON dự kiến ưu tiên khoảng 60% vốn đầu tư tại ASEAN cho Việt Nam. AEON cũng đặt mục tiêu nâng doanh thu hoạt động tại Việt Nam từ mức hơn 100 tỷ yen (hơn 16.000 tỷ) năm 2025 lên hơn 300 tỷ yen vào năm tài chính 2030, tương đương gần 49.000 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân được kỳ vọng khoảng 25%/năm, lợi nhuận hoạt động tăng gấp 4 lần.

Cùng với đó, AEON muốn nâng mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam lên khoảng 300 cửa hàng vào năm tài chính 2030. Đây là bước mở rộng mạnh so với hiện tại, khi AEON mới hiện diện tại Việt Nam hơn một thập kỷ.

Không chỉ là trung tâm thương mại

Tại Việt Nam, AEON MALL Việt Nam được thành lập từ năm 2013. Doanh nghiệp hiện vận hành 8 trung tâm thương mại tại TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng.

Trung tâm thương mại mới nhất là AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, vừa khai trương đầu tháng 7/2026. Đây là trung tâm thương mại AEON đầu tiên tại Đà Nẵng và là dự án thứ 8 của AEON MALL tại Việt Nam.

Theo tài liệu công bố của AEON MALL, dự án Đà Nẵng Thanh Khê có diện tích sàn khoảng 30.000 m2, diện tích cho thuê khoảng 21.000 m2, với hơn 50 cửa hàng chuyên doanh. Trung tâm thương mại này nằm trong một tổ hợp gồm khách sạn, văn phòng và căn hộ.

Đáng chú ý, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê là dự án đầu tiên tại Việt Nam AEON MALL hợp tác với đối tác địa phương theo mô hình thuê lại và vận hành. Cách làm này có thể giúp AEON mở rộng linh hoạt hơn tại các đô thị lớn, thay vì chỉ phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn trên quỹ đất riêng.

Ngoài Đà Nẵng Thanh Khê, AEON MALL cũng đang có thêm các dự án trong kế hoạch phát triển tại Việt Nam. Tài liệu của tập đoàn liệt kê AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long dự kiến mở trong nửa cuối năm 2026, cùng một dự án có tên tạm AEON MALL Trảng Biên.

Tuy nhiên, kế hoạch của AEON tại Việt Nam không chỉ dừng ở các trung tâm thương mại. Tập đoàn muốn mở rộng thêm các mô hình bán lẻ nhỏ hơn và gần khu dân cư hơn, như siêu thị, siêu thị tinh gọn và cửa hàng chuyên biệt.