Vừa thanh toán thêm hơn 1.000 tỷ đồng cho Lotte, Phát Đạt nhận tin vui từ TP.HCM

Theo công bố ngày 6/7, Phát Đạt đã nhận Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 của UBND TP.HCM về việc chấp thuận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho Phát Đạt, đồng thời điều chỉnh tên nhà đầu tư tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Theo quyết định này, Phát Đạt được chấp thuận nhận chuyển nhượng 35% vốn tại Lotte Properties HCMC. Giá trị phần vốn góp theo vốn điều lệ là hơn 1.473 tỷ đồng, tương đương 65,1 triệu USD.

Sau giao dịch, vốn điều lệ của Lotte Properties HCMC là hơn 4.209 tỷ đồng, tương đương 186 triệu USD. Cơ cấu sở hữu gồm Phát Đạt nắm 35%, Lotte Shopping nắm 30,59%, Hotel Lotte nắm 22,94% và Lotte Engineering & Construction nắm 11,47%. Lotte Asset Development không còn sở hữu vốn tại pháp nhân này.

Tên nhà đầu tư được lựa chọn tại dự án cũng được điều chỉnh thành liên danh Tập đoàn Lotte và Công ty Phát Đạt, gồm 3 công ty thuộc Tập đoàn Lotte và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Phát Đạt đã thanh toán thêm 1000 tỷ đồng

Trước đó, Phát Đạt cho biết ngày 3/7 đã thanh toán thêm hơn 1.031 tỷ đồng cho Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 26/6/2026.

Khoản thanh toán này diễn ra sau khi doanh nghiệp đã đặt cọc 900 tỷ đồng vào ngày 28/5 và thanh toán đợt 1 hơn 513 tỷ đồng vào ngày 29/6. Như vậy, tổng số tiền Phát Đạt đã chi liên quan đến giao dịch tham gia dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem đạt hơn 2.444 tỷ đồng.

Thương vụ này được công bố từ cuối tháng 5, khi Phát Đạt và Lotte Properties HCMC ký biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City. Đến ngày 26/6, hai bên ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Cùng ngày, Phát Đạt cũng ký hợp đồng tài trợ vốn với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank). HĐQT doanh nghiệp trước đó đã thông qua chủ trương vay vốn tại MB Bank - Chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tối đa 8.835 tỷ đồng.

Theo Quyết định từ UBND TP, Phát Đạt có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ thực hiện dự án mà các nhà đầu tư chuyển nhượng đã cam kết tại hồ sơ đề xuất, hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ký năm 2017 và phụ lục hợp đồng năm 2018 giữa UBND TP.HCM và liên danh Tập đoàn Lotte.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem nằm tại phân khu chức năng 2A của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Dự án có diện tích khoảng 7,5 ha, được định hướng là tổ hợp đô thị đa chức năng gồm thương mại - dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ và không gian công cộng.