DN nhà nước có hơn 10.800 nhân viên, thu nhập bình quân gần 40 triệu đồng/tháng: Làm ăn ra sao?

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), tổng số nhân viên tại thời điểm cuối năm 2025 là 10.811người, tăng 64 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng cho biết ﻿tổng chi phí cho nhân viên và nhân viên quản lý là 5.058 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi nhân viên có thu nhập khoảng 467 triệu đồng/năm chưa kể các khoản phúc lợi, tương đương 38,9 triệu đồng/tháng.

Báo cáo thường niên năm 2025 của ACV cho biết, tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2025 là 10.643 người, mức tiền lương bình quân là 31 triệu đồng/người/tháng. So với năm 2024, tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2024 là 10.265 người, mức tiền lương bình quân là 30,5 triệu đồng/người/tháng.

ACV nhiều năm qua cũng là một trong những công ty trả lương thuộc top cao nhất tại Việt Nam, bên cạnh các công ty thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng như Vietcombank (43 triệu đồng/người/tháng), Vietinbank (45 triệu đồng/người/tháng)...

Năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.898 tỷ đồng, tăng khoảng 14,6% so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán là lên 10.282 tỷ đồng, tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 15.616 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Biên lợi nhuận gộp xấp xỉ 60%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, ACV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.409 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.465 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 12.452 tỷ đồng, tăng khoảng 6,5%. Biên lợi nhuận ròng duy trì ở mức gần 48%.



Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACV đạt hơn 90.900 tỷ đồng, tăng hơn 14.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền cùng tiền gửi giảm mạnh hơn 11.800 tỷ đồng, xuống còn hơn 14.700 tỷ đồng, tương đương 16% tổng tài sản.

Ngược lại, tài sản dài hạn tăng mạnh từ hơn 36.500 tỷ đồng lên trên 64.900 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản cố định tăng hơn gấp đôi, từ hơn 12.000 tỷ đồng lên gần 25.500 tỷ đồng, còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 21.000 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư xây dựng dở dang với giá trị 34.226 tỷ đồng, tăng hơn 21.400 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm gần như toàn bộ mức tăng của khoản mục này.

Bên cạnh đó, ACV cũng tiếp tục giải ngân cho nhiều dự án khác như nhà ga hàng hóa và hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với giá trị 359 tỷ đồng và dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vinh với 54 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang tăng tốc đầu tư nhằm nâng cao năng lực khai thác của hệ thống cảng hàng không trên cả nước.