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HAGL Agrico sáp nhập ba công ty con tại Lào

| | Doanh nghiệp

HAGL Agrico sáp nhập ba công ty con tại Lào

HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, UPCoM: HNG) vừa thông qua chủ trương sáp nhập hai công ty con tại Lào vào Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.

Theo nghị quyết ngày 6/7, hai doanh nghiệp bị sáp nhập gồm Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh (HAQM Lào) và Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu (HA Attapeu). Đơn vị nhận sáp nhập là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.

Sau sáp nhập, Công ty Nam Lào sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HAQM Lào và HA Attapeu. HNG cho biết việc sáp nhập không làm thay đổi điều lệ của Công ty Nam Lào.

HĐQT cũng ủy quyền cho ông Trần Bảo Sơn, Tổng giám đốc HNG, phê duyệt và ký các hồ sơ, tài liệu cần thiết để hoàn tất thủ tục.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, cả ba doanh nghiệp đều là công ty con do HNG sở hữu 100% vốn, đặt trụ sở tại hai tỉnh Sekong và Attapeu (Lào).

HAGL Agrico từng là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sáng lập. Giai đoạn 2018-2019, HAG chuyển nhượng phần lớn cổ phần HNG cho Thaco. Đến tháng 1/2026, HAG đã thoái nốt 8,24% vốn còn lại tại HNG, thu về gần 594 tỷ đồng.

Hiện Thaco là cổ đông lớn duy nhất của HNG với tỷ lệ sở hữu 27,63%. Nếu tính cả 4,58% cổ phần do ông Trần Bá Dương nắm giữ, nhóm liên quan đến Thaco sở hữu hơn 32,2% vốn doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh, HNG vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Quý I/2026, doanh thu đạt 126 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lỗ ròng 62 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 84 tỷ đồng cùng kỳ 2025.

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Tuấn Khôi

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