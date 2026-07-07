TPS chỉ ra nhóm doanh nghiệp vừa tăng trưởng lợi nhuận, vừa có định giá thấp hơn mức trung bình nhiều năm

Những yếu tố được kỳ vọng dẫn dắt thị trường chứng khoán tháng 7

Theo báo cáo chiến lược tháng 7 của Chứng khoán TPS, sau giai đoạn giao dịch trầm lắng trong tháng 6, tâm điểm của thị trường chứng khoán trong tháng 7 sẽ chuyển sang các yếu tố có khả năng tác động đến triển vọng nửa cuối năm, trong đó nổi bật là diễn biến vĩ mô và mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.

Một trong những yếu tố tích cực là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã hạ nhiệt , kéo theo giá dầu WTI giảm từ vùng trên 100 USD/thùng về quanh 70 USD/thùng.

Giá năng lượng giảm được kỳ vọng sẽ góp phần hạ áp lực lạm phát toàn cầu, cải thiện điều kiện tài chính và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các tài sản rủi ro như chứng khoán. Theo TPS, khi nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn giảm, dòng vốn có thể từng bước quay trở lại các thị trường cổ phiếu.

Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND tiếp tục duy trì ổn định dù đồng USD tăng giá trên thị trường quốc tế. Báo cáo cho biết chỉ số Dollar Index (DXY) đã tăng lên khoảng 101 điểm trong đầu tháng 7, song tỷ giá liên ngân hàng chỉ biến động khoảng 0,1-0,3% so với đầu năm, trong khi tỷ giá trên thị trường tự do còn thấp hơn khoảng 0,8%.

TPS cho rằng sự ổn định của tỷ giá giúp giảm áp lực lên chính sách tiền tệ, củng cố niềm tin vào môi trường vĩ mô và tạo điều kiện để dòng tiền tập trung nhiều hơn vào triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp thay vì các rủi ro mang tính phòng thủ.

Yếu tố tiếp theo được kỳ vọng hỗ trợ thị trường là mặt bằng lãi suất trong nước có dấu hiệu ổn định hơn. Trong tháng 6, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đã giảm bình quân khoảng 0,1 điểm phần trăm. Đồng thời, Thông tư 25/2026 của Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, qua đó giúp giảm áp lực huy động vốn của hệ thống ngân hàng. TPS nhận định dù chưa có cơ sở để kỳ vọng một chu kỳ giảm lãi suất mạnh, rủi ro tăng lãi suất đang dần giảm bớt và đây là yếu tố tích cực đối với tâm lý cũng như dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo cũng cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 sẽ là một trong những điểm tựa quan trọng đối với thị trường. Để đạt mục tiêu này, nền kinh tế cần tăng trưởng khoảng 11,9% trong 6 tháng cuối năm. Theo TPS, điều quan trọng không chỉ nằm ở mục tiêu tăng trưởng mà còn ở việc Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư công, duy trì chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng, ổn định mặt bằng lãi suất, định hướng tín dụng vào khu vực sản xuất và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp và cải thiện lợi nhuận trong các quý tới.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, TPS đánh giá mùa công bố kết quả kinh doanh quý II sẽ trở thành chất xúc tác quan trọng nhất đối với thị trường trong tháng 7. Sau khi lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng bình quân 38,2% trong quý I, tâm lý nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ chuyển sang trạng thái "mua theo kỳ vọng", tập trung vào những doanh nghiệp có khả năng duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý II.

Những nhóm doanh nghiệp được kỳ vọng

TPS cho rằng dòng tiền trong tháng 7 nhiều khả năng sẽ tập trung vào các nhóm doanh nghiệp vừa duy trì tăng trưởng lợi nhuận, vừa có định giá thấp hơn mức trung bình nhiều năm.

Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục được đánh giá là một trong những nhóm đáng chú ý khi lợi nhuận sau thuế quý I tăng 21% so với cùng kỳ, trong khi P/B hiện ở mức 1,54 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 1,69 lần. Đây cũng là nhóm cổ phiếu đã đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian qua.



Nhóm xây dựng và vật liệu được đánh giá có triển vọng tích cực khi ghi nhận mức tăng lợi nhuận cao nhất trong quý I, đạt 58% so với cùng kỳ. Cùng với đó, P/B hiện tại chỉ ở mức 1,32 lần, thấp hơn trung bình 5 năm, cho thấy vẫn còn dư địa cải thiện định giá nếu đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh.

Đối với nhóm điện, nước và tiện ích, lợi nhuận quý I tăng 56% trong khi P/B hiện ở mức 1,70 lần, thấp hơn trung bình 5 năm. TPS cho rằng nhóm này vẫn còn tiềm năng được định giá lại nếu kết quả kinh doanh tiếp tục khả quan trong các quý tới.

Ngoài ra, nhóm ô tô và phụ tùng cũng được đánh giá tích cực khi lợi nhuận tăng 45%, trong khi nhóm thực phẩm và đồ uống ghi nhận mức tăng 41%. Cả hai đều đang giao dịch với mức P/B thấp hơn trung bình 5 năm.

Nhóm công nghệ thông tin dù diễn biến giá cổ phiếu chưa tích cực trong tháng 6 nhưng lợi nhuận quý I vẫn tăng 13%, còn P/B hiện tại ở mức 2,55 lần, thấp hơn đáng kể mức trung bình 5 năm là 3,72 lần. Theo TPS, đây đều là những nhóm còn dư địa tái định giá nếu kết quả kinh doanh quý II tiếp tục duy trì tăng trưởng.