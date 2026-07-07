Kinh Bắc (KBC) và Tập đoàn Malaysia hợp tác nghiên cứu phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao

Ngày 6 tháng 7 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (Hưng Yên Group) - công ty thành viên của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và JLand Group (JLG) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm nghiên cứu, đề xuất và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Trọng tâm của hợp tác là tham khảo kinh nghiệm của JLG với vai trò là nhà phát triển tổng thể của Ibrahim Technopolis (IBTEC) tại Johor, Malaysia, đặc biệt là Sedenak Tech Park (STeP) – hạt nhân về trung tâm dữ liệu và hạ tầng số của IBTEC.

IBTEC đang được phát triển như một hệ sinh thái công nghiệp và đổi mới sáng tạo tích hợp, kết hợp quỹ đất công nghiệp, hạ tầng tiện ích, kết nối số, logistics, phát triển bền vững, nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư nhằm phục vụ các ngành công nghiệp có giá trị cao.

Bên cạnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, hợp tác này cũng được kỳ vọng mang lại các giá trị xã hội dài hạn. Việc nghiên cứu và phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao có thể góp phần tạo thêm việc làm chất lượng cao, tăng cường phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn phát triển công nghiệp xanh hơn, bền vững hơn và hướng tới cộng đồng.