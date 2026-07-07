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Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

| | Doanh nghiệp

Hóa chất Đức Giang đã có văn bản trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo từ ngày 9/7/2026.

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (MCK: DGC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo từ ngày 9/7/2026.

Chứng khoán bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Ngày 22/6/2026, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Cùng ngày, Hóa chất Đức Giang cũng đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Thông báo số 580/2026/THQ-DGC). Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/7/2026 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 13/8/2026.

Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật nhắm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và sớm đưa cổ phiều ra khỏi tình trạng cảnh báo.

Không chỉ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/7/2026, cổ phiếu DGC đồng thời ở diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 448/QĐ-SGDHCM ngày 20/05/2026 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Đồng thời, cổ phiếu DGC cũng đang thuộc diện cảnh báo theo Quyết định số 544/QĐ-SGDHCM ngày 23/06/2026 do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết.

Về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến vụ án đang được điều tra tại doanh nghiệp, Hóa chất Đức Giang cho biết công ty và các cá nhân liên quan đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình điều tra. Do đến nay cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành kết luận chính thức nên kiểm toán chưa có cơ sở để xác định các điều chỉnh cần thiết đối với các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2025. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh (nếu có) chỉ được thực hiện sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.


Theo PV

An ninh tiền tệ

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