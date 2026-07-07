Tháng 6/2026, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã chứng khoán OIL) đã thông qua nghị quyết phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL và Công ty TNHH Kinh doanh Dầu Quốc tế (PVOSN) để triển khai hoạt động cung cấp dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

PVOSN là công ty con của PVOIL. Theo nghị quyết, PVOIL và PVOSN sẽ tham gia liên danh cung cấp dầu thô cho Nghi Sơn, đồng thời ký các hợp đồng mua dầu thô với các nhà cung cấp quốc tế nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu cho nhà máy.

Tổng giá trị các giao dịch dự kiến khoảng 600 triệu USD , được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 12/2026.

NSRP được thành lập năm 2008, là liên doanh giữa Petrovietnam, Kuwait Petroleum Europe (KPE), Idemitsu Kosan (IKC) và Mitsui Chemicals (MCI), với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD. Nhà máy có công suất thiết kế 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn mỗi năm và hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Theo thiết kế ban đầu, Nghi Sơn chủ yếu chế biến dầu thô Kuwait Export Crude (KEC). Tuy nhiên, nhà máy đang từng bước mở rộng khả năng tiếp nhận các loại dầu thô từ nhiều nguồn khác nhau.

Đầu năm 2026, Nghi Sơn lần đầu chế biến thành công lô dầu thô Das Blend từ UAE với sản lượng gần 1 triệu thùng. Theo doanh nghiệp, trong thời gian tới nhà máy đặt mục tiêu sử dụng thêm khoảng 10-12 triệu thùng dầu thô ngoài nguồn Kuwait mỗi năm, kết hợp với dầu Kuwait hoặc các loại dầu có đặc tính tương đương.

Việc mở rộng nguồn dầu đầu vào đồng nghĩa nhu cầu tìm kiếm, thu xếp và ký kết hợp đồng với nhiều nhà cung cấp quốc tế cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, PVOIL và PVOSN sẽ tham gia trực tiếp vào hoạt động cung ứng dầu thô cho Nghi Sơn.