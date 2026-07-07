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Nhóm CII tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1

| | Doanh nghiệp

CII Invest vừa mua vào thành công 400.000 cổ phiếu PC1, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm cổ đông CII lên mức 9,06% vốn tại PC1.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 6/7/2026 vừa qua, CII Invest đã mua vào thành công 400.000 cổ phiếu PC1 nhằm mục đích đầu tư.

Sau giao dịch nêu trên, CII Invest sẽ tăng sở hữu cổ phiếu PC1 từ 16,09 triệu cổ phiếu lên mức 16,49 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,91% lên 4,01% vốn.

Nhóm CII tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cũng tại báo cáo này cho thấy, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE)- công ty mẹ của CII Invest cũng đang ở hữu gần 20,76 triệu cổ phiếu PC1 (tỷ lệ 5,05%).

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên của CII Invest, nhóm CII đã nâng sở hữu lên mức gần 37,25 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,06% vốn.

Trong một diễn biến khác, mới đây PC1 đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công bố thông tin bất thường liên quan đến trái phiếu.

Cụ thể, ngày 1/7/2026, PC1 nhận được Quyết định số 337/QĐ-KPHQ đề ngày 23/6/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính: Thu hồi chứng khoán đã chào bán (Mã trái phiếu PC1H2227002).

Trước đó, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với PC1 số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì công ty không công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản đảm bảo: Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt đối với mã trái phiếu PC1H2227001, thông qua nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và Chứng khoán Bản Việt; Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) của Chứng khoán Bản Việt đối với mã trái phiếu PC1H2227002, thông qua các nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa Công ty và Chứng khoán Bản Việt.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
PC1, cii

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