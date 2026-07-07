Nhà thầu quân đội đua tốc độ tại đại công trường Long Thành: Quyết tâm nghiệm thu hơn 1.500 tỷ đồng trong 50 ngày đêm

Chiều 3/7, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh Đoàn 12 – Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Về đích” tại Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Đợt thi đua 50 ngày đêm diễn ra từ ngày 5/7 đến 25/8/2026, hướng tới mục tiêu hoàn thành các gói thầu 4.6, 4.7, 4.12 và cơ bản hoàn thành gói thầu 4.8.

Cơ bản hoàn thành thi công các gói thầu vào tháng 9/2026﻿

Mục tiêu là đến tháng 9/2026 cơ bản hoàn thành thi công các gói thầu. Theo kế hoạch, trong gần 2 tháng cao điểm, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phấn đấu đạt giá trị sản xuất 1.279 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu 1.546 tỷ đồng và giá trị thanh toán 1.453 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đang tập trung nguồn lực thi công 4 gói thầu tại Dự án Cảng HKQT Long Thành với tổng giá trị đảm nhiệm khoảng 6.722 tỷ đồng, gồm các gói thầu 4.6, 4.7, 4.8 và 4.12.

Trong đó, Gói thầu 4.8 là gói có quy mô lớn nhất, bao gồm nhiều hạng mục giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống MEP và các công trình đồng bộ phục vụ khai thác cảng hàng không. Các gói thầu còn lại cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ.

Các Ban điều hành dự án, công ty thành viên thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm huy động cao nhất nguồn lực thiết bị, con người thực hiện các hạng mục xây dựng.

Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Giai đoạn 1 dự kiến khai thác cuối năm 2026, được kỳ vọng giảm tải cho Tân Sơn Nhất và tạo động lực phát triển logistics hàng không, thương mại, dịch vụ, tài chính, khách sạn, hội nghị quanh khu vực sân bay.

Chân dung ﻿Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng là lực lượng chủ lực trong nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn của quốc gia. Doanh nghiệp đã hoàn thành hàng loạt công trình như cao tốc Bắc – Nam, các sân bay và dự án thủy điện trọng điểm trên cả nước.

Năm 2025, giá trị sản xuất của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đạt hơn 18.052 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch, tăng gần 50% so với năm 2024; doanh thu đạt trên 15.715 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận đạt 444 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 19,4 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, năm 2025 có hơn 20 dự án trọng điểm quốc gia mà Trường Sơn tham gia thi công đồng loạt về đích đúng và vượt tiến độ như dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Biên Hòa – Vũng Tàu…, các gói thầu tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án khẩn cấp, có tính xã hội cao như: cầu Phong Châu mới; chống sụt trượt tại Khe Sanh, Quảng Trị trong “Chiến dịch Quang Trung”.



Năm 2026, Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt hơn 50.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, Trường Sơn tập trung vào 5 đại dự án ở cực Nam Tổ quốc và 33 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia có mốc hoàn thành năm 2026; làm chủ công nghệ và thiết bị thi công hiện đại.

Trường Sơn đã được “chọn mặt gửi vàng” thi công nhiều gói thầu xây lắp quy mô lớn trong lĩnh vực đường sắt như: Gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp công trình thuộc tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội; Gói thầu XL-LHH1-01 thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng,...

