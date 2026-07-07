Tham vọng phổ thông hóa gia dụng thông minh cho hàng triệu gia đình Việt

Siêu nhà máy gần 2.000 tỷ đồng - nền tảng cho bước chuyển mới của SUNHOUSE

Nếu trước đây, nhắc đến SUNHOUSE, người tiêu dùng thường nghĩ tới nồi cơm điện, chảo chống dính, máy lọc nước hay các thiết bị nhà bếp quen thuộc, thì dự án mới tại Hòa Lạc cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới một vị thế khác.

Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI được đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất rộng hơn 5 ha với tổng diện tích sàn hơn 130.000 m2. Đây được xem là một trong những dự án sản xuất công nghệ thông minh có quy mô lớn nhất của ngành gia dụng Việt Nam hiện nay.

Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà được thiết kế như một trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị thông minh.

Theo kế hoạch, nhà máy được chia thành hai phân khu chuyên biệt.

Phân khu đầu tiên tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất module điện tử cùng các thiết bị điện tử công nghệ cao, hướng tới năng lực sản xuất khoảng 13 triệu module điện tử và 1,5 triệu thiết bị điện tử mỗi năm.

Trong khi đó, phân khu thứ hai sẽ tập trung vào robot tự hành và các thiết bị gia dụng thông minh, với công suất dự kiến đạt 104.000 robot tự hành cùng khoảng 2 triệu thiết bị thông minh mỗi năm.

Quy mô này cho thấy định hướng của SUNHOUSE không còn giới hạn ở lĩnh vực gia dụng truyền thống, mà đang chuyển trọng tâm sang phát triển các sản phẩm tích hợp AI, IoT và robotics .

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn và dự kiến vận hành hoàn chỉnh trong giai đoạn 2027-2028.

Làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ban lãnh đạo Tập đoàn SUNHOUSE cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI

Điểm khác biệt của dự án không nằm ở quy mô đầu tư, mà ở hướng đi công nghệ. Danh mục đầu tư của nhà máy bao gồm các nền tảng robot tự hành (AGV, AMR và robot tiêu dùng), công nghệ định vị và lập bản đồ SLAM, hệ thống kết nối IoT bảo mật, sản xuất module điện tử cùng các bo mạch phục vụ Smart Home, AI Speaker, Smart Box và nhiều thiết bị gia dụng thông minh khác.

Đây là những công nghệ được xem là nền móng của thế hệ thiết bị gia dụng mới, nơi các sản phẩm không chỉ thực hiện chức năng cơ bản mà còn có khả năng kết nối, giao tiếp và tự động hóa trong hệ sinh thái số.

Ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn SUNHOUSE, cho biết nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI là bước tiến chiến lược trong hành trình chuyển đổi công nghệ của doanh nghiệp.

Ông cho biết thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, sản xuất và tích hợp các công nghệ mới nhằm từng bước nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển của doanh nghiệp. Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh chủ yếu đến từ quy mô sản xuất, hệ thống phân phối hay giá thành, thì trong bối cảnh AI, dữ liệu lớn, IoT và tự động hóa đang tái định hình ngành sản xuất toàn cầu, năng lực công nghệ sẽ trở thành yếu tố quyết định.

Với SUNHOUSE, việc đầu tư vào nhà máy mới đồng nghĩa với việc từng bước dịch chuyển từ một doanh nghiệp sản xuất phần cứng sang làm chủ các năng lực cốt lõi về phần mềm, dữ liệu, kết nối thông minh, AI, IoT và robotics.

Tiên phong phổ thông hóa gia dụng thông minh

Gia dụng thông minh là thế hệ thiết bị gia đình được tích hợp các công nghệ như AI, IoT và tự động hóa, không chỉ kết nối Internet mà còn có khả năng hỗ trợ người dùng tối ưu các công việc hằng ngày, nâng cao sự tiện nghi, an toàn và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình thông qua một hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đồng bộ.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của SUNHOUSE là thay vì hướng tới phân khúc cao cấp với mức giá chỉ phù hợp số ít người tiêu dùng, doanh nghiệp đặt mục tiêu phổ thông hóa công nghệ.

Nói cách khác, các công nghệ vốn được xem là "cao cấp" như AI, IoT hay robot tự hành sẽ được tích hợp vào các thiết bị gia dụng quen thuộc với mức giá phù hợp hơn, giúp nhiều gia đình Việt có thể tiếp cận.

Sau 26 năm, doanh nghiệp đã hình thành hệ sinh thái sản phẩm gia dụng đa dạng, mạng lưới phân phối rộng khắp cùng kinh nghiệm phục vụ hàng triệu gia đình Việt. Đây được xem là lợi thế để đưa các sản phẩm gia dụng thông minh tiếp cận thị trường đại chúng nhanh hơn khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, ứng dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG, đồng thời trở thành không gian trải nghiệm công nghệ, kết nối với đối tác và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh sang các sản phẩm công nghệ cao và sản xuất thông minh, nhiều chuyên gia cho rằng năng lực làm chủ công nghệ sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong thập niên tới.

Với SUNHOUSE, dự án Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI không chỉ phục vụ mục tiêu tăng trưởng của riêng doanh nghiệp. Nhà máy được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và nhân lực trong lĩnh vực sản xuất thông minh, đồng thời góp phần nâng cao năng lực công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam thông qua hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Quan trọng hơn, dự án phản ánh tham vọng của một doanh nghiệp Việt trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu - không chỉ với vai trò sản xuất, mà còn từng bước làm chủ công nghệ.

Ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn SUNHOUSE nhấn mạnh dự án không chỉ mở rộng năng lực sản xuất, mà còn thể hiện quyết tâm của SUNHOUSE trong việc làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm gia dụng thông minh phục vụ hàng chục triệu gia đình Việt Nam và người tiêu dùng trong khu vực.

Theo các chuyên gia và cơ quan quản lý, đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh năng lực công nghệ ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho rằng lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ đo bằng quy mô sản xuất, mà quan trọng hơn là năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Ông Lê Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công

"Chúng tôi đánh giá cao quyết định của Tập đoàn SUNHOUSE khi đầu tư Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Đây không chỉ là một dự án mở rộng sản xuất của doanh nghiệp, mà còn thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam", ông Sơn nhấn mạnh.