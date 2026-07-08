Cổ phiếu vừa ngược dòng ngoạn mục, PNJ ra thông báo mua lại cổ phiếu quỹ để bảo vệ lợi ích cổ đông

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin liên quan đến kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ trong bối cảnh thị giá cổ phiếu biến động mạnh thời gian gần đây.

Theo thông cáo ngày 8/7/2026, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Mục tiêu được doanh nghiệp đưa ra là bảo vệ giá trị công ty và lợi ích của cổ đông.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ mới, PNJ cần xử lý lượng cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu theo quy định hiện hành. Vì vậy, HĐQT công ty đã quyết định bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có . Đây là toàn bộ số cổ phiếu quỹ còn lại của PNJ.

Theo doanh nghiệp, việc bán lượng cổ phiếu quỹ này nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, PNJ sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và công bố thông tin theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ trong phiên 8/7 ghi nhận thanh khoản đột biến sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp. Tính đến 14h45, PNJ tăng 2,36% lên 52.000 đồng/cổ phiếu, với hơn 25,6 triệu đơn vị được sang tay.

Tạm tính theo mức giá 52.000 đồng/cổ phiếu, lượng 169.559 cổ phiếu quỹ PNJ dự kiến bán ra có giá trị thị trường khoảng 8,8 tỷ đồng.

Động thái trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ. Theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu đăng ký mua vào này có giá trị khoảng 15,6 tỷ đồng.

Trước đó, tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 6/7, Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung cho biết một số thành viên nội bộ đang có kế hoạch mua vào cổ phiếu PNJ. Bà cũng nhắc đến phương án mua cổ phiếu quỹ như một công cụ có thể được cân nhắc để tối ưu giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Cổ phiếu PNJ chịu áp lực sau khi doanh nghiệp ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Sau sự việc, PNJ và lãnh đạo công ty đã lên tiếng trấn an cổ đông, khách hàng. Tại buổi gặp nhà đầu tư, lãnh đạo PNJ cho biết kim cương của doanh nghiệp được nhập khẩu với đầy đủ chứng từ hợp lệ; P-Lab chỉ cung cấp dịch vụ kiểm định, cấp chứng nhận và không kinh doanh kim cương.

Doanh nghiệp cũng khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Trong thông cáo mới nhất, PNJ cho biết hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định, các chiến lược phát triển dài hạn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Công ty cam kết tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch trong quản trị và hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.