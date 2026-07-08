Tập đoàn Đạt Phương nói gì về thông tin một nhà đầu tư bị xử phạt vì thao túng cổ phiếu DPG

Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (MCK: DPG) vừa có văn bản gửi Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và quý cổ đông, quý nhà đầu tư, công bố thông tin liên quan đến việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt một số cá nhân về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu DPG trong giai đoạn từ 2/5 - 2/7/2024.

Cụ thể, phía Đạt Phương cho biết, đây là vụ việc liên quan đên hành vi giao dịch chứng khoán của các chủ thể độc lập trên thị trường, không phải là quyết định xử phạt đối với tập đoàn.

Các cá nhân, tổ chức được nêu trong thông tin xử phạt không phải là người nội bộ, người quản lý, người điều hành, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông lớn hoặc người có liên quan của Tập đoàn Đạt Phương theo hồ sơ quản trị và thông tin hiện có của công ty.

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Công ty không có bất kỳ chủ trương nào liên quan đến các giao dịch chứng khoán nêu trong quyết định xử phạt. Các giao dịch trên thị trường chứng khoán do nhà đầu tư thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán của họ là hoạt động độc lập, nằm ngoài phạm vi kiểm soát, chỉ đạo hoặc quản lý của DPG.

Đạt Phương đang triển khai bình thường các hoạt động cốt lõi trong các lĩnh vực xây lắp, năng lượng, bất động sản và đầu tư phát triển dự án. Công ty luôn kiên định với định hướng tăng trưởng bền vững, quản trị minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Công ty cho rằng việc cơ quan quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ tính minh bạch của thị trường và bảo vệ chính các doanh nghiệp niêm yết hoạt động nghiêm túc.

Tập đoàn Đạt Phương cũng khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, khách quan và phân biệt rõ giữа hành vi giao dịch chứng khoán của cá nhân, tổ chức độc lập trên thị trường; hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh của doanh nghiệp.

Biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của cổ đông, nhà đầu tư. Đạt Phương cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật; đồng thời duy trì việc trao đổi thông tin với cổ đông, nhà đầu tư trên tỉnh thần minh bạch, kịp thời, thận trọng và có trách nhiệm.

Như đã đưa tin, ngày 29/6/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 390/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Vinh (phường Phương Liệt, TP.Hà Nội) số tiền 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Vĩnh cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn 21 tháng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Kết luận nêu rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2024 đến ngày 2/7/2024, ông Đặng Văn Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG vào thời điểm đóng cửa thị trường, thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Đặng Văn Vinh cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Cũng trong ngày 29/6/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBCK đối với ông Đặng Văn Vinh về việc cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 1/7/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chỉ nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/7/2026.

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, ngày 29/6/2026, UBCKNN ban hành Quyết định số 391/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân/tổ chức đã cho ông Đặng Văn Vinh mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 6 cá nhân/tổ chức có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

6 cá nhân/tổ chức này bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh đó, 2 nhà đầu tư cá nhân trong số này bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/7/2026.



