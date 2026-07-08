Công ty thủy sản đầu tiên mở màn kết quả quý II: Doanh số 6 tháng giảm gần 21%

CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố tin vắn hoạt động tháng 6/2026 với doanh số đạt 16,94 triệu USD tương ứng mức giảm 14%.

Trong tháng 6, doanh nghiệp sản xuất 3.582 tấn tôm thành phẩm, tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ tôm chỉ đạt 1.509 tấn, giảm 6%.

Ở mảng nông sản, sản lượng sản xuất đạt 70 tấn, giảm 5%; sản lượng tiêu thụ đạt 106 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Về vùng nuôi, Sao Ta cho biết khu Xuân Phú đã hoàn tất thả giống, trong khi khu Vĩnh Thuận đang tiếp tục thả giống và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 7. Doanh nghiệp cho biết tôm tại các vùng nuôi đang phát triển tốt.

Tổng hợp từ các báo cáo của FMC, doanh số quý II/2026 đạt khoảng 56,96 triệu USD, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh số đạt khoảng 107,3 triệu USD, tương đương khoảng 2.840 tỷ đồng, giảm gần 21% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Sao Ta đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng. Với doanh số 6 tháng tạm quy đổi khoảng 2.840 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 35,5% kế hoạch doanh thu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FMC đang giao dịch quanh mức ở mức 35.150 đồng/cp.

Diễn biến của Sao Ta xuất hiện trong bối cảnh ngành thủy sản vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực ở quy mô chung. Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 5,8 tỷ USD, tạo nền tảng để ngành hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong nửa cuối năm. Đơn hàng từ các nhà nhập khẩu có xu hướng nhỏ hơn, thời gian giao hàng ngắn hơn, trong khi yêu cầu về giá, chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe.

Riêng ngành tôm, tăng trưởng tích cực hơn tại Trung Quốc và Hong Kong, trong khi thị trường Mỹ vẫn là bài toán khó do cạnh tranh với Ecuador, Ấn Độ và Indonesia, cùng áp lực từ các rào cản thuế quan và yêu cầu tuân thủ ngày càng cao.

Bên cạnh đó, chi phí logistics tiếp tục là yếu tố đáng chú ý khi giá cước vận tải container quốc tế tăng mạnh, đặc biệt với các tuyến đi châu Mỹ và châu Âu.