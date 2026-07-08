Ai đứng sau DN “lột xác” ấn tượng nhất Việt Nam nửa đầu 2026: Vốn hoá tăng 15 lần, sở hữu thương hiệu đình đám trong ngành bất động sản

Nửa đầu năm 2026 khép lại với chỉ số chung VN-Index chỉ duy trì mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn khoảng 4,2%. Tuy nhiên ở một diễn biến khác, thị trường lại chứng kiến những mã cổ phiếu tăng trưởng nhanh chóng về cả giá trị vốn hoá và giá cổ phiếu theo cấp số nhân với mức tăng 3 chữ số, thậm chí chạm mốc 4 chữ số (trên 1.000%).

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving (mã CK: VES) dẫn đầu mức tăng trưởng vốn hoá với 1392% từ 99 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025 lên 1.478 tỷ đồng vào giữa năm 2026, tức vốn hoá tăng gấp gần 15 lần.

Trong khi đó, giá cổ phiếu cũng tăng 172% từ 11.000 đồng/cp lên 29.900 đồng sau nửa năm. ﻿

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 22/4 của VinaLiving, cổ đông đã thông qua việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Điện Mê Ca VNECO thành Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving, ﻿

Theo định hướng mới, doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn toàn vào hoạt động phát triển bất động sản dưới thương hiệu VinaLiving.

HĐQT nhiệm kỳ mới có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo đến từ hệ sinh thái VinaCapital, gồm ông Trần Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc bộ phận Năng lượng và Cơ sở hạ tầng; bà Lê Thanh Nguyên An - Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhân sự; bà Hồ Thị Mỹ Diễm - Phó Tổng giám đốc điều hành bộ phận Tài chính Kế toán; và ông Đỗ Chí Hiếu - Tổng giám đốc VinaLiving.

Trong năm 2026, công ty đặt kế hoạch đạt 250 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nguồn thu chủ yếu dự kiến đến từ hoạt động bán hàng và quản lý phát triển dự án.



Bên cạnh đó, công ty dự kiến chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang sở giao dịch chứng khoán chính thức. Hồ sơ dự kiến được hoàn tất trong năm 2026 và mục tiêu niêm yết được đặt vào khoảng quý II-III/2027. Theo doanh nghiệp, việc chuyển sàn nhằm nâng cao tính minh bạch, cải thiện thanh khoản cổ phiếu và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trên thị trường.



VinaLiving là đơn vị phát triển bất động sản thuộc VinaCapital, có hơn 15 năm hoạt động với gần 20 dự án đã và đang triển khai, tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.



Danh mục dự án của doanh nghiệp có mặt tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP HCM và Đồng Nai. Một số dự án tiêu biểu gồm The Ocean Villas Da Nang, Hoiana Shores Golf & Villas, Maia Resort Quy Nhon, Maia Resort Ho Tram và Nine South Estates.



Ở giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp tiếp tục tập trung phát triển các dự án hiện hữu, gồm Maia Resort Quy Nhon quy mô 34 ha (Gia Lai) và Salacia Villas rộng 7,2 ha (TP HCM).

VinaLiving được sáng lập vào năm 2010. Tiền thân của doanh nghiệp là VinaLand - quỹ đầu tư bất động sản từng niêm yết trên thị trường chứng khoán London.

Đến năm 2019, VinaLiving được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản trị và tạo nền tảng cho việc huy động vốn theo định hướng thị trường.

Mới nhất, Tập đoàn VinaLiving mua lại toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản VinaLiving (VTF) từ Công ty TNHH Vina Nam Phú với giá trị chuyển nhượng là 100 triệu đồng﻿ và chính thức trở thành công ty mẹ của Sàn giao dịch bất động sản này.



Đồng thời VinaLiving Group cũng mới có thông báo không còn là công ty mẹ của CTCP VinaLiving Holdings kể từ ngày ﻿1/7/2026 khi doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ.