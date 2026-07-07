Vụ nổ súng giết người ở Đắk Lắk: Thông tin về doanh nghiệp của nạn nhân

Liên quan vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các lực lượng khẩn trương truy bắt nghi phạm. Nạn nhân trong vụ việc là ông H.H.H. (sinh năm 1979, trú xã Ea Knốp).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TN.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong , trước khi xảy ra vụ việc, ông H. là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam .

Theo giới thiệu trên website của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam được thành lập ngày 24/5/2023 theo giấy chứng nhận số 6001756745 Đắk Lắk. Công ty cung cấp các dịch vụ như thử nghiệm, giám định và đào tạo. Tổng giám đốc của công ty là ông Trần Kim Tính.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam tiền thân là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168 (viết tắt Công ty Đức Phát 168), được thành lập vào ngày 24/5/2023; địa chỉ trụ sở công ty tại thôn 9, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Người đại diện theo pháp luật của công ty này là Trần Đình Phi, sinh năm 1993, chức vụ giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính gồm bán buôn thực phẩm, chi tiết bán buôn rau, quả, trái cây, củ các loại.

Công ty Đức Phát 168 có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Hứa Hồng Quân góp 1 tỷ đồng (tỷ lệ 2%); Nguyễn Văn Đông góp 1 tỷ đồng (tỷ lệ 2%) và Trần Đình Phi góp 48 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 96%).

Tại ngày cấp đăng ký thay đổi 1/11/2023, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật sang Lê Văn Long, sinh năm 1981, chức vụ giám đốc. Lúc này, công ty có tổng số lao động theo đăng ký thuế chỉ 5 người.

Tiếp đó, vào tháng 4/2024, công ty tiếp tục thay đổi người đại diện theo pháp luật sang Lê Văn Trọng, sinh năm 1982, chức vụ giám đốc.

Tháng 6/2024, công ty tiếp tục thay đổi người đại diện từ Lê Văn Trọng sang Lê Thiện Hoàng, sinh năm 1991, chức vụ giám đốc.

Tới tháng 11/2024, người đại diện mới của công ty là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1995, chức vụ giám đốc.

Ngày 7/11/2025, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty thay đổi sang hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 29/5/2026, người đại diện theo pháp luật của công ty được chuyển từ Dương Văn Chúc (sinh năm 2002, chức vụ giám đốc) sang ông H.H.H., sinh năm 1979, chức vụ giám đốc. Tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty 5 người.