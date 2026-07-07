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Lời khai của Nguyễn Thành Nam về cuốn sách "Chuyện với Thanh"

| | Doanh nghiệp

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình liên quan tới cuốn sách "Chuyện với Thanh".

Liên quan đến vụ “Bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh” như đã thông tin, ngày 7/7, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam (SN 1961), Trần Việt Anh (SN 1993, cùng ngụ TP Hà Nội) cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Công an, Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thành Nam khai rằng, “Trong những nội dung nêu trên, tôi thừa nhận có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đối tượng Nguyễn Thành Nam

Đồng thời, bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng uy tín chính quyền nhân dân. Tôi nhận thức được rằng sự nghiêm trọng, sai lầm của mình… Và tôi xin nhận trách nhiệm và xin lỗi”, Nguyễn Thành Nam khai tại cơ quan điều tra

Còn Trần Việt Anh khai “xây dựng cái podcast trên với mục tiêu làm ra các sản phẩm có khả năng câu view và có nhiều người xem, theo dõi. Từ đó, tối đa hoá hiệu ích về mặt kinh tế từ nền tảng…Cũng có thể tận dụng sự ảnh hưởng của nhân vật Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm sự chú ý cho các nội dung”.

Theo Công an, hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Minh Tuệ

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
nguyễn thành nam

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