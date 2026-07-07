Petrolimex khởi động PLX Horizon 2030, xây dựng chiến lược phát triển đến 2030, tầm nhìn 2050

Dự án thể hiện quyết tâm của Petrolimex trong việc chủ động hoạch định tương lai, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi sâu sắc của thị trường năng lượng.

Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex (HĐQT), Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án; ông Lưu Văn Tuyển – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Petrolimex, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án; ông Trần Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị Petrolimex, Giám đốc Dự án; cùng toàn thể các thành viên Ban Lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Ban nghiệp vụ, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống Petrolimex; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Dự án PLX Horizon 2030.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu trong toàn hệ thống Petrolimex.

Dự án PLX Horizon 2030 được triển khai trong bối cảnh thị trường năng lượng trong nước và quốc tế đang có nhiều thay đổi nhanh chóng và sâu sắc. Xu thế chuyển dịch năng lượng, yêu cầu phát triển xanh, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, cùng với yêu cầu đổi mới quản trị và ứng dụng công nghệ số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp năng lượng, trong đó có Petrolimex.

Với vai trò là doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Petrolimex xác định việc xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chiến lược này không chỉ nhằm củng cố nền tảng và vị thế hiện có, mà còn hướng tới chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Tập đoàn thích ứng với những thay đổi dài hạn của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phát biểu định hướng tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Petrolimex, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án nhấn mạnh, PLX Horizon 2030 là một dự án chiến lược trọng yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển mới của Petrolimex. Theo Chủ tịch HĐQT Petrolimex, trong bối cảnh thị trường năng lượng đang chuyển dịch mạnh mẽ, Tập đoàn cần có tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển mới và những lựa chọn chiến lược đủ rõ để tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp năng lượng chủ lực của quốc gia.

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex khẳng định PLX Horizon 2030 là một dự án chiến lược trọng yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển mới của Petrolimex

Chủ tịch HĐQT Petrolimex cho rằng, với nền tảng hơn 70 năm hình thành và phát triển, Petrolimex có hệ thống phân phối rộng khắp, thương hiệu uy tín, năng lực vận hành đã được kiểm chứng và đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, giai đoạn phía trước đòi hỏi Tập đoàn không chỉ phát huy những lợi thế đã có, mà còn phải chủ động đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng không gian tăng trưởng và chuẩn bị cho những xu hướng dài hạn của ngành năng lượng.

Theo ông Phạm Văn Thanh, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050 cần giúp Petrolimex trả lời những câu hỏi lớn về vị thế tương lai của Tập đoàn, các trụ cột tăng trưởng mới, mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức, năng lực số, chuỗi cung ứng, nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng. Đó không chỉ là yêu cầu của một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, mà còn là trách nhiệm của một Tập đoàn có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex khẳng định, việc lựa chọn đơn vị tư vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới thể hiện quyết tâm của Ban Lãnh đạo Tập đoàn trong việc tiếp cận các phương pháp luận hiện đại, kinh nghiệm quốc tế và góc nhìn chuyên sâu phục vụ quá trình xây dựng chiến lược phát triển Petrolimex. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một chiến lược có tầm nhìn, có căn cứ khoa học, có lựa chọn ưu tiên rõ ràng và có khả năng chuyển hóa thành các chương trình hành động cụ thể trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Văn Tuyển – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án cho rằng, thách thức quan trọng của Dự án không chỉ nằm ở việc xác định các định hướng chiến lược đúng, mà còn ở khả năng chuyển hóa các định hướng đó thành những chương trình hành động cụ thể, khả thi và phù hợp với thực tiễn điều hành của Petrolimex. Theo ông, chiến lược chỉ thực sự có giá trị khi được gắn với hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư, phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành, năng lực quản trị và kết quả thực thi trong toàn hệ thống.

Ông Lưu Văn Tuyển - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Petrolimex, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đề nghị toàn hệ thống cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và xây dựng.

Tổng Giám đốc Petrolimex đề nghị các Ban nghiệp vụ, đơn vị thành viên và các cấp quản lý trong toàn Tập đoàn tham gia Dự án với tinh thần trách nhiệm, chủ động và thực chất. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, tham gia các nội dung làm việc chuyên đề và đóng góp ý kiến từ góc độ thực tiễn, qua đó bảo đảm các sáng kiến chiến lược sau khi được xây dựng có thể triển khai hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrolimex.

Với vai trò Giám đốc Dự án, ông Trần Tuấn Linh - Thành viên HĐQT Petrolimex chia sẻ rằng Dự án PLX Horizon 2030 sẽ được triển khai trên tinh thần hợp lực và đồng kiến tạo giữa Petrolimex và đơn vị tư vấn. Theo ông, đơn vị tư vấn mang đến phương pháp luận, kinh nghiệm quốc tế, năng lực phân tích và các góc nhìn có giá trị; trong khi Petrolimex có thực tiễn vận hành, hiểu biết thị trường, đội ngũ con người và trách nhiệm quyết định đối với tương lai của chính mình. Vì vậy, chiến lược phát triển của Petrolimex cần được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa góc nhìn tư vấn quốc tế với thực tiễn thị trường Việt Nam, đặc thù ngành xăng dầu và năng lực triển khai của toàn hệ thống Petrolimex.

Ông Trần Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị Petrolimex, Giám đốc Dự án nhận định chiến lược phát triển của Tập đoàn cần được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa góc nhìn tư vấn quốc tế với thực tiễn thị trường Việt Nam

Thông qua Dự án PLX Horizon 2030, Petrolimex sẽ tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố tác động đến sự phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới; nghiên cứu các cơ hội tăng trưởng mới; rà soát, hoàn thiện mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức, năng lực quản trị, năng lực số, chuỗi cung ứng, mạng lưới phân phối và nguồn nhân lực; đồng thời xây dựng các chương trình hành động có tính khả thi cao.

Việc khởi động Dự án PLX Horizon 2030 thể hiện quyết tâm của Petrolimex trong việc chủ động hoạch định tương lai, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giai đoạn phát triển mới.

Với nền tảng thương hiệu uy tín, hệ thống phân phối rộng khắp, kinh nghiệm vận hành được tích lũy qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, cùng sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia tư vấn quốc tế, Petrolimex kỳ vọng Dự án PLX Horizon 2030 sẽ góp phần quan trọng định hình định hướng phát triển dài hạn, tạo nền tảng để Tập đoàn tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp năng lượng chủ lực, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới.