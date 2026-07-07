Chấp nhận rủi ro lỗ giai đoạn đầu, Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn vẫn đổ tiền mở chuỗi bảo hiểm vật lý vì lý do "đặc biệt"

Ngày 7/7, CTCP Công nghệ NNX (NNX INSURANCE) - công ty thành viên của F88 chính thức công bố chiến lược thương hiệu.

Tại lễ ra mắt, NNX và Bảo hiểm Bảo Minh công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu, phát triển mở rộng các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng đại chúng, đặc biệt là nhóm khách hàng bình dân. Sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là gói bảo hiểm trợ cấp thu nhập với 0 thời gian chờ.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT F88 cho biết, trong chiến lược thương hiệu, ước mơ của doanh nghiệp lớn hơn việc chỉ giới hạn hay cố định bởi một mạng lưới của F88. NNX được định vị là đơn vị trung tâm, giữ vai trò kết nối nhiều công ty bảo hiểm khác nhau để giới thiệu sản phẩm của họ đến khách hàng. Ở chiều ngược lại, hệ thống này cũng kết nối tất cả các đối tác, bao gồm các kênh phân phối và các đối tác dịch vụ.

Trong sơ đồ chiến lược này, F88 thực chất chỉ đóng vai trò là bệ đỡ ban đầu và là một kênh phân phối trong số rất nhiều kênh phân phối của NNX sau này. Mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp là xây dựng một thương hiệu độc lập, có quy mô mở rộng lớn hơn và không bị phụ thuộc quá nhiều vào F88 trong tương lai.﻿

Ngày 8/7/2026, doanh nghiệp sẽ chính thức khai trương Trung tâm đầu tiên tại 298 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Các trung tâm Bảo hiểm NNX được vận hành theo mô hình kết hợp giữa nền tảng công nghệ và hệ thống tư vấn, cung cấp dịch vụ trực tiếp (Phygital).

Theo ông Phùng Anh Tuấn, trên thực tế, NNX hiện tại vẫn đang khai thác và sử dụng chính hệ thống gần 1.000 phòng giao dịch sẵn có của F88 để triển khai các sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên, để có thể định vị một thương hiệu bảo hiểm thực thụ và vững chắc trên thị trường, doanh nghiệp không thể chỉ dựa duy nhất vào thương hiệu hay các điểm bán của F88 để phân phối. NNX bắt buộc phải tự xây dựng một hệ thống mạng lưới vật lý mang thương hiệu của riêng mình.﻿

Ông Phùng Anh Tuấn cho biết, dù một số đối tác từng cảnh báo về việc mở các điểm vật lý sẽ làm tăng cao chi phí và dễ thua lỗ trong giai đoạn đầu, Chủ tịch F88 khẳng định, đối với phân khúc khách hàng bình dân, điểm vật lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Đối với nhóm khách hàng này, sự hiện diện vật lý trực tiếp tại các địa phương giúp doanh nghiệp gặp gỡ, tư vấn, xây dựng mối quan hệ và tạo dựng niềm tin vững chắc. Khách hàng sẽ cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi biết rõ nơi mình có thể đến để được hỗ trợ giải quyết các thủ tục, bồi thường nếu không may xảy ra sự cố. Đồng thời, đây cũng là trung tâm đào tạo và phát triển mạng lưới đại lý tại chỗ của công ty.﻿

Ông Tuấn cho biết, tỷ lệ tiếp cận bảo hiểm của người dân Việt Nam hiện nay vẫn đang ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực. Thông qua quá trình tiếp cận trực tiếp hằng ngày với nhóm khách hàng lao động tự do hay công nhân, F88 phát hiện ra một thực tế: nhiều người không biết rằng trên thị trường có những sản phẩm bảo hiểm với mức phí chỉ từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng.

Khi thử nghiệm mô hình bảo hiểm ngay trong hệ thống của F88 và nhận được những phản hồi rất tích cực từ khách hàng, doanh nghiệp mới chính thức đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho mảng bảo hiểm vi mô. ﻿

Ông Tuấn thừa nhận rằng, với nhóm khách hàng này, rủi ro sẽ cao hơn và chi phí phục vụ khách hàng cũng rất lớn. Tuy nhiên, cũng giống như trong các sản phẩm liên quan đến vay, khi F88 bước chân vào thị trường, F88 đã thay đổi một ngành mà trước đấy các tổ chức tài chính truyền thống rất e ngại khi tham gia vào trong phân khúc đấy. Nhưng nếu F88 làm được, F88 sẽ có thể có cơ hội rất lớn. Với hơn 10 năm mà phục vụ phân khúc khách hàng bình dân, Chủ tịch F88 tin rằng công ty có khả năng kiểm soát rủi ro.

﻿Ông Tuấn chia sẻ "Khi làm trong lĩnh vực tài chính cá nhân, chúng tôi cũng phục vụ nhóm khách hàng rủi ro cao và chúng tôi giải quyết bài toán thị trường rất khó và chúng tôi làm được, thì chúng tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực bảo hiểm cũng tôi cũng làm được."

Ông Phạm Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Công nghệ NNX chia sẻ rằng tỷ trọng doanh thu đến từ nhóm khách hàng mua bảo hiểm độc lập đang có tốc độ tăng trưởng rất mạnh mẽ trong vòng 2 năm trở lại đây. Để tiếp tục thúc đẩy và gia tăng mạnh mẽ quy mô của tệp khách hàng này, NNX đang tập trung thực hiện đồng thời ba giải pháp chiến lược:

Mở rộng kênh phân phối đại chúng: Tiến hành tuyển dụng, xây dựng và phát triển mạnh mẽ mạng lưới cộng tác viên bán hàng độc lập sâu rộng ở bên ngoài. ﻿



Hợp tác với các hệ sinh thái lớn: Bắt tay chiến lược với các đối tác lớn có sẵn tệp khách hàng và hạ tầng rộng khắp để cùng nghiên cứu, may đo và phân phối sản phẩm trực tiếp trên hệ thống của họ.



Khai thác tối đa nội lực: Thúc đẩy lực lượng nhân sự tại gần 1.000 phòng giao dịch của F88 trên toàn quốc trực tiếp tham gia tư vấn, giới thiệu các dòng sản phẩm bảo hiểm độc lập này cho người dân đến giao dịch.



Về điểm khác biệt cốt lõi của NNX so với các đối thủ trên thị trường, Tổng Giám đốc NNX chỉ ra nguyên nhân khiến các doanh nghiệp bảo hiểm công nghệ trước đây trên thị trường chưa gặt hái được thành công là do tồn tại một "khoảng trống mất kết nối" lớn giữa hành vi thực tế của khách hàng bình dân và các điểm chạm vật lý. Khách hàng đại chúng cần công nghệ để tiện lợi, nhưng họ vẫn cần một điểm tựa thực tế để tin tưởng.



NNX giải quyết điểm yếu này bằng việc vận hành mô hình kết hợp Phygital – tức là vừa sở hữu nền tảng công nghệ mạnh mẽ để tối ưu quy trình, vừa xây dựng hệ thống mạng lưới trung tâm vật lý phủ khắp các địa phương để tương tác, chăm sóc trực tiếp và xử lý nhu cầu của người dân. Đây là điểm khác biệt cốt lõi giúp doanh nghiệp tự tin vào hướng đi của mình.