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Nguyên Phó Tổng Giám đốc ACV Đỗ Tất Bình bị khai trừ Đảng

| | Doanh nghiệp

Ông Đỗ Tất Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trong các ngày 17/6, 6/7 và 7/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định các ông/bà: Nguyễn Phương Thảo, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Thế Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Đỗ Tất Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân nêu trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận ông Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2016-2021); ông Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2021-2026) vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai cá nhân này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đỗ Tất Bình, Cảnh cáo ông Phạm Thiện Nghĩa, Khiển trách ông Nguyễn Văn Dương.

Cơ quan kiểm tra Trung ương đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông/bà: Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Minh, Đỗ Trường Giang, Dương Thành Trung.

Cũng tại kỳ họp thứ 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Các tổ chức đảng và đảng viên còn có khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Anh Văn/ VTC News

VTCNews

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