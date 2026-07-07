CEO Yeah1 khóc xin lỗi

'Sai phạm không thể biện minh'

Một ngày sau khi ê-kíp đăng thư xin lỗi khán giả, bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1 kiêm Tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - lên tiếng, nhận trách nhiệm về sự cố và trực tiếp gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ cùng các anh tài.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói với tư cách Tổng giám chế chương trình là lời xin lỗi chân thành nhất gửi tới các anh tài, ê-kíp và khán giả", CEO Vân Hạnh nghẹn giọng chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí vào ngày 7/7 sau sự cố gây ồn ào về chương trình những ngày qua.

CEO Vân Hạnh bật khóc, gửi lời xin lỗi tới anh tài và khán giả chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đại diện nhà sản xuất chương trình khẳng định lời xin lỗi được đưa ra muộn màng không phải né trách nhiệm mà là kết quả của quá trình gặp gỡ, trấn an các nghệ sĩ, đồng thời đánh giá toàn diện sự việc.

"Việc đầu tiên chúng tôi làm là gặp trực tiếp từng anh tài để trấn an và giải thích rằng đây hoàn toàn không phải cố ý. Trong tâm bão của dư luận, nếu phát ngôn thiếu cẩn trọng, sự công kích có thể sẽ tiếp tục hướng về các nghệ sĩ nên chúng tôi buộc phải thận trọng. Chúng tôi cũng liên tục họp để xác định nguyên nhân, đánh giá tình hình trước khi đưa ra lời xin lỗi. Lời xin lỗi có thể đến muộn, nhưng không phải vì chúng tôi lảng tránh, mà vì cần làm rõ sự việc và thống nhất hướng xử lý. Trước khi lên tiếng, tôi cũng muốn trao đổi và nhận được sự đồng thuận từ các anh tài", CEO Vân Hạnh cho biết.

Tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 nhận trách nhiệm về sự cố gây ra ồn ào, tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Giải thích về nguyên nhân sự cố, bà Ngô Thị Vân Hạnh cho biết đây là lỗi duyệt nhầm của ê-kíp truyền thông trong quá trình xử lý lượng lớn bài viết gửi về cộng đồng người hâm mộ.

"Tiêu chí của chúng tôi là không duyệt những bài viết mang tính tiêu cực, công kích hay thiếu tôn trọng người khác. Khi duyệt bài luôn có hai lựa chọn là phê duyệt hoặc từ chối, nhưng trong lúc bối rối, một bạn nhân sự đã bấm nhầm nút phê duyệt, khiến bài viết được đăng lên nhóm Facebook do chương trình quản lý. Tôi là một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc và yêu cầu gỡ bài", đại diện chương trình chia sẻ.

Tuy nhiên, CEO Yeah1 khẳng định ê-kíp không thể lấy lý do "nhầm lẫn" để biện minh. Dù không cố ý, sai sót này đã khiến khán giả cảm thấy chương trình không bảo vệ nghệ sĩ và hậu quả lớn nhất là làm mất niềm tin của khán giả. Với tư cách người đứng đầu chương trình, CEO Yeah1 hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự việc.

Nhiều anh tài hiện không còn quá đặt nặng chuyện thắng thua



Liên quan đến những tranh cãi, chỉ trích hướng về một số anh tài trên mạng xã hội, khiến họ phải khóa tài khoản Threads, CEO Vân Hạnh cho biết ê-kíp không muốn sa đà vào những tranh cãi.

"Tôi không đánh giá và cũng không có thời gian để xem hết những cuộc công kích đó. Chúng tôi chỉ có một con đường là làm tốt nhất những gì đã cam kết: chất lượng của từng tiết mục, từng sân khấu và để các anh được làm nghề trong tâm thế thoải mái nhất", bà khẳng định.

Nhà sản xuất cho biết việc mời 5 anh tài mùa trước trở lại để tạo sự gắn kết giữa hai mùa.

Lý giải việc mời năm anh tài của mùa trước trở lại, CEO Yeah1 cho biết đây là chủ đích của format nhằm tạo sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. "Khi mua format, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Phiên bản gốc cũng giữ lại một số gương mặt của mùa trước thay vì thay mới hoàn toàn. Chúng tôi muốn có sự kết nối giữa các thế hệ và năm anh tài trở lại chính là những người đại diện cho tinh thần mà 33 anh tài mùa 2024 đã tạo dựng", bà nói.

Cũng trong buổi trao đổi này, CEO Vân Hạnh cũng lý giải sự khác biệt giữa kết quả bình chọn tại trường quay và phản ứng của người xem khi chương trình phát sóng. "Ban tổ chức rất khó lựa chọn khoảng 350 khán giả có thể đại diện công bằng cho người hâm mộ của cả 34 nghệ sĩ. Chúng tôi không thể biết khán giả là fan của ai để lựa chọn cho cân bằng. Format yêu cầu khán giả bình chọn ngay sau mỗi tiết mục, trong khi cảm xúc lúc đó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi không khí sân khấu, âm thanh, ánh sáng hay thứ tự biểu diễn. Khi về nhà xem lại, cảm xúc có thể hoàn toàn khác", bà Vân Hạnh phân tích.

Nhà sản xuất cho rằng sự khác biệt trong phản ứng giữa khán giả tại trường quay và khán giả theo dõi qua truyền hình là điều đã được dự liệu và phải chấp nhận theo format chương trình.

Vì vậy, những tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Đó cũng là điều chương trình đã lường trước và phải chấp nhận theo format. CEO Yeah1 cũng cho biết nhiều anh tài hiện không còn quá đặt nặng chuyện thắng thua. Điều họ trân trọng hơn là cơ hội được làm nghề, thử thách bản thân và đồng hành cùng chương trình.

Nhìn lại những ồn ào, bà Hạnh cho rằng chính cái tên Anh trai vượt ngàn chông gai phần nào phản ánh hành trình mà ê-kíp và các nghệ sĩ đang trải qua. "Có lúc chúng tôi ước chương trình mang một cái tên khác để 'chông gai' không vận vào người. Nhưng rồi chúng tôi hiểu rằng chông gai là phần không thể thiếu của hành trình. Chính những thử thách giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, biết lắng nghe và gắn kết hơn", bà Hạnh nói.

CEO Yeah1 cũng khẳng định áp lực lớn nhất của ê-kíp không phải những lời chỉ trích, mà là kỳ vọng phải vượt qua thành công của mùa đầu tiên. "Chúng tôi chịu áp lực phải làm tốt hơn những gì mình đã làm. Tất cả đều đang dốc hết sức mình. Và điều chúng tôi cam kết vẫn là sự chân thành, tử tế và nỗ lực hết mình vì nghệ sĩ cũng như khán giả", CEO Yeah1 nói.

Trước đó, việc 5 anh tài mùa 1 trở lại gây nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ này làm lu mờ các gương mặt mới, kéo theo làn sóng người hâm mộ lên tiếng bảo vệ thần tượng, khiến tranh cãi kéo dài trên mạng xã hội. Giữa lúc đó, sai sót của ê-kíp truyền thông càng làm ồn ào leo thang khi một bài đăng có nội dung so sánh gây tranh cãi được duyệt trên nhóm cộng đồng do chương trình quản lý.